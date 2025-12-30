Logo
У Италији се води никад занимљива борба за титулу, Рома је то доказала

Танјуг

30.12.2025

Фото: Tanjug / AP / Fabio Ferrari

Фудбалери Роме побиједили су у понедјељак увече на свом терену Ђенову резултатом 3:1 у мечу 17. кола Серије А.

Голове за Рому постигли су Матијас Зуле у 14. минуту, Ману Коне у 19. и Еван Фергусон у 31. минуту.

Једини погодак за Ђенову постигао је Џеф Екатор у 87. минуту.

Рома се налази на четвртом мјесту на табели Серије А са 33 бода, док је Ђенова на 17. позицији са 14.

У сљедећем колу, Рома ће гостовати Аталанти, а Ђенова ће дочекати Пизу.

Тагови:

Roma

fudbal

Италија

