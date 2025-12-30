У Италији се води никад занимљива борба за титулу, Рома је то доказала

Извор:
Танјуг
30.12.2025
07:19
Фудбалери Роме побиједили су у понедјељак увече на свом терену Ђенову резултатом 3:1 у мечу 17. кола Серије А.
Голове за Рому постигли су Матијас Зуле у 14. минуту, Ману Коне у 19. и Еван Фергусон у 31. минуту.
Једини погодак за Ђенову постигао је Џеф Екатор у 87. минуту.
Рома се налази на четвртом мјесту на табели Серије А са 33 бода, док је Ђенова на 17. позицији са 14.
У сљедећем колу, Рома ће гостовати Аталанти, а Ђенова ће дочекати Пизу.
