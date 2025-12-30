Данас је велики празник: Ево ко су били пророк Данило и три младића

Извор:
Српска православна црква и њени вјерници данас обиљежавају спомен на велике светитеље који су, упркос вековним размацима, остали уједињени у истој идеји - непоколебљивој вјерности истини и Богу. Овај дан посвећен је старозаветном пророку Данилу, тројици младића Ананији, Азарији и Мисаилу, али и једном од највољенијих српских новомученика, Светом ђакону Авакуму.
Пророк Данило, човјек чудесне мудрости и дара тумачења снова, остао је упамћен као онај који је својом смиреношћу побиједио звијери. Када је због своје молитве био бачен у јаму са гладним лавовима, он се није уплашио, а звери су пред њим покорно мировале, свједочећи о сили духа. Његови сапутници из дјетињства, три побожна младића, Ананија, Азарија и Мисаил, показали су једнаку храброст када су одбили да се поклоне идолима цара Навуходоносора. Бачени у усијану пећ, они су остали неповређени, пјевајући пјесме радости док је пламен око њих био претворен у благи повјетарац. Њихова судбина нас подсјећа да искрена вјера може да надјача и најстрашније овоземаљске пријетње.
На истом духовном путу страдао је, много векова касније, и млади ђакон Авакум. Када су му турски завојевачи понудили да промијени вјеру како би сачувао главу, он је са осмјехом на лицу кренуо на губилиште, изговарајући ријечи које су постале стуб српског пркоса: „Србин је Христов, радује се смрти“. Његова жртва постала је симбол слободе и достојанства које нема цијену.
Вјерници би на овај дан требали да се посвете унутрашњем миру и духовном уздизању, по угледу на ове светитеље. Препоручује се одлазак у храмове и паљење свијећа за здравље јдеце, јер се вјерује да су пророк Данило и три младића заштитници омладине и оних који траже мудрост. Будући да је дан у знаку оних који су побиједили страх, важно је одбацити бриге и гнев, те пружити руку помирења ближњима.
Са друге стране, народно предање савјетује да се на овај празник избјегавају тешки физички послови који нису неопходни, како би се пажња усмјерила на молитву и читање духовних поука. Пошто се налазимо у периоду Божићног поста, вјерници се уздржавају од мрсне хране, али црква наглашава да је још важније уздржавање од ружних ријечи, оговарања и зависти. Ово је дан када се не би смјело допустити страху да овлада разумом, јер нас данашњи светитељи уче да је храброст дар који долази из чисте савести.
