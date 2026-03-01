Позната Српкиња открила нове детаље из Дубаија: Ракете падају свуда

Извор:
АТВ
01.03.2026
09:56
Коментари:0
Сара Дамњановић, познатија као Сара ТКД, огласила де овог јутра након драматичне ноћи коју је провела у Дубаију у којем већ неко вријеме живи.
Након што јој је јучерашњи видео који је објавила уклоњен са профила, она се сада обратила поруком путем Инстаграм сторија.
Сара је испричала да је оборена ракета пала близу локације на којој је она смјештена.
"Много порука сам добила. Хвала вам. Не желим док сам овдје да качим много детаља. Вјерујем да се власти боре свим силама. Ракете које лете ка Абу Дабију се обарају и падају свуда. Пале су близу нас. Побјегле смо без ичега. Тек касније смо се вратиле по пасоше и отишле даље од воде, даље од Палме, Марине као и Downtown-a", почела је Сара.
"Ноћ смо проводили у подземним гаражама док нису рекли да је безбједно да се вратимо у собе, свакако смо још сачекале. Не могу да пишем како је све изгледало. У моменту кад је пало близу нас, ја сам прво помислила да је у питању пуцњава, по говору тијела људи, и кренула да бјежим са сестром, прескочила зид, а онда угледала ракете изнад главе како иду без престанка, тада је и погођен хотел на Палми. Кад сам схватила са су ракете одмах сам ушла у гаражу и склонила се са отвореног", написала је Сара.
Србија
Маскирани хулигани претукли тинејџера због мајице, скинули га насред улице
"Узеле смо собу у хотелу ван тих локација и тражиле да нам дају најнижи спрат како бисмо могле да идемо на излаз у случају опасности. Синоћ смо имали аларме упозорења, сишле смо доље. Јутрос су нас из сна пробудили удари. Ово је 3. локација на којој смо", закључила је Сара.
Подсјећамо, у Дубаију је одјекнуло неколико експлозија, након што је Иран покренуо контранападе након заједничког удара Америке и Израела. Противваздушна одбрана (ПВО) је активирана, а на снимцима са друштвених мрежа види се како је аеродром у Дубаију паралисан, преноси Б92.
Најновије
Најчитаније
12
01
11
59
11
53
11
45
11
35
Тренутно на програму