Путин клекнуо усред церемоније и изненадио све

21.03.2026

17:28

Путин клекнуо усред церемоније и изненадио све
Фото: Tanjug/AP/Sputnik/Vyacheslav Prokofyev

Руски предсједник Владимир Путин изненадио је многе када је клекнуо како би уручио престижни Орден пријатељства параолимпијском скијашу Ивану Голубкову. Признање је добио за изузетан наступ на Зимским параолимпијским играма 2026. године одржаним у Милану и Кортини.

Риједак гест руског лидера забиљежен је на снимку који је убрзо постао виралан на друштвеним мрежама. Церемонија је одржана док је Путин поздрављао чланове руског параолимпијског тима након њиховог историјског наступа на Играма - гдје се тим такмичио под националном заставом и химном, први пут након више од десет година, упркос међународним санкцијама.

Снимак се брзо проширио интернетом, а многи су овај тренутак описали као несвакидашњи и снажан гест поштовања.

Шта је Орден пријатељства?

Орден пријатељства (Орден дружбе) у Русији је државно одликовање које се додјељује за допринос јачању пријатељства и сарадње између народа и држава.

Установљен је 1994. године, након распада СССР-а, и наслиједио је слично совјетско признање. Додјељује се и руским и страним држављанима за заслуге у развоју међународних односа, економије, културе, науке и хуманитарне сарадње.

Према наводима руских медија, Путин је у свом обраћању похвалио отпорност, дисциплину и такмичарски дух спортиста, истичући да су њихова достигнућа посебно импресивна с обзиром на релативно мали број чланова делегације у поређењу са великим спортским силама.

Русија је имала само шест такмичара у алпском скијању, нордијском скијању и парасноубордингу, али је успјела да освоји треће мјесто у укупном пласману медаља – резултат који се сматра изузетним.

(Глас Српске)

