Путин клекнуо усред церемоније и изненадио све

21.03.2026
17:28
Коментари:0
Руски предсједник Владимир Путин изненадио је многе када је клекнуо како би уручио престижни Орден пријатељства параолимпијском скијашу Ивану Голубкову. Признање је добио за изузетан наступ на Зимским параолимпијским играма 2026. године одржаним у Милану и Кортини.
Риједак гест руског лидера забиљежен је на снимку који је убрзо постао виралан на друштвеним мрежама. Церемонија је одржана док је Путин поздрављао чланове руског параолимпијског тима након њиховог историјског наступа на Играма - гдје се тим такмичио под националном заставом и химном, први пут након више од десет година, упркос међународним санкцијама.
Снимак се брзо проширио интернетом, а многи су овај тренутак описали као несвакидашњи и снажан гест поштовања.
Орден пријатељства (Орден дружбе) у Русији је државно одликовање које се додјељује за допринос јачању пријатељства и сарадње између народа и држава.
Установљен је 1994. године, након распада СССР-а, и наслиједио је слично совјетско признање. Додјељује се и руским и страним држављанима за заслуге у развоју међународних односа, економије, културе, науке и хуманитарне сарадње.
Свијет
Према наводима руских медија, Путин је у свом обраћању похвалио отпорност, дисциплину и такмичарски дух спортиста, истичући да су њихова достигнућа посебно импресивна с обзиром на релативно мали број чланова делегације у поређењу са великим спортским силама.
Русија је имала само шест такмичара у алпском скијању, нордијском скијању и парасноубордингу, али је успјела да освоји треће мјесто у укупном пласману медаља – резултат који се сматра изузетним.
Република Српска
55 мин0
Република Српска
56 мин2
Свијет
1 ч1
Сцена
1 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму