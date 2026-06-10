Трамп потврдио: "Напашћемо данас, веома снажно"

Аутор:АТВ
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Амерички предсједник Доналд Трамп најавио је нови напад на Иран, након што су га новинари су у Овалном кабинету замолили да појасни ранију изјаву да ће Иран "морати да плати цијену".
"Па, напашћемо их, напашћемо их веома снажно“, рекао је Трамп.
Свијет
Трамп "близу одлуке" да покрене нове ударе на Иран
На питање да ли то значи наставак бомбардовања, Трамп је одговорио:
"Да, па, са хеликоптером, претпостављам да имамо право на то."
NOW: Trump:— Clash Report (@clashreport) June 10, 2026
We are going to hit Iran hard today. pic.twitter.com/He6ShAC9UM
Трамп је раније оптужио Иран да је оборио хеликоптер Апач дроном код обале Омана.
"Напали смо их снажно јуче и напашћемо их поново снажно данас, у случају да сте пропустили, у случају да нисте укључили телевизор."
Трамп је раније рекао да би било глупо најавити ударе прије него што се изврше.
"Требало би да потпишу свој споразум. То је добар договор", рекао је Трамп, додајући да споразум забрањује Ирану да икада има нуклеарно оружје.
Тврдио је да је споразум "потпуно испреговарао", али да Иран "оклева и оклева".
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