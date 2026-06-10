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Трамп потврдио: "Напашћемо данас, веома снажно"

Аутор:

АТВ
10.06.2026 18:11

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Трамп потврдио: "Напашћемо данас, веома снажно"
Фото: Tanjug / AP / Alex Brandon

Амерички предсједник Доналд Трамп најавио је нови напад на Иран, након што су га новинари су у Овалном кабинету замолили да појасни ранију изјаву да ће Иран "морати да плати цијену".

"Па, напашћемо их, напашћемо их веома снажно“, рекао је Трамп.

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На питање да ли то значи наставак бомбардовања, Трамп је одговорио:

"Да, па, са хеликоптером, претпостављам да имамо право на то."

Трамп је раније оптужио Иран да је оборио хеликоптер Апач дроном код обале Омана.

"Напали смо их снажно јуче и напашћемо их поново снажно данас, у случају да сте пропустили, у случају да нисте укључили телевизор."

Трамп је раније рекао да би било глупо најавити ударе прије него што се изврше.

"Требало би да потпишу свој споразум. То је добар договор", рекао је Трамп, додајући да споразум забрањује Ирану да икада има нуклеарно оружје.

Тврдио је да је споразум "потпуно испреговарао", али да Иран "оклева и оклева".

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Тагови :

Иран

Америка

Доналд Трамп

Трамп Иран преговори

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