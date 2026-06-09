Врањеш: Република Српска је јача него икада

- Шта је спасило Српску? Свијест да су животи у Републици Српској светиња. Када имате ту свијест, онда знате да је то света ствар и да то више није предмет политичких компромиса. Једина жеља српског народа с оне стране Дрине, јер српски народ је са обје стране Дрине, јесте да буде у истој државној заједници, истом ентитету, истој држави. То није био максималистички циљ или хегемонија - рекао је он у емисији "Перспективе" на телевизији К1.

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Анализирајући промјену односа великих сила, Врањеш је истакао да су Сједињене Америчке Државе јасно ставиле до знања 2025. године да више не желе да виде Кристијана Шмита у БиХ, као и да је он у Њујорку добио поруку коју није могао да одбије.

- Видимо да интереси три велике силе некако прилазе интересу високог представника у БиХ. То је велики успјех за нас, јер смо коначно пронашли саговорнике који разумију наше аргументе. Бити на страни суверенистичког приступа који сада персонификује господин (амерички предсједник Доналд) Трамп је нешто што је препознато као шанса, јер смо видјели потенцијалну шансу да коначно нађемо саговорника у Вашингтону - рекао је Врањеш.

Нагласио је и да се перцепција српског народа у свијету мијења захваљујући технолошком напретку и досљедној политици, као и да генерације које су учене да су Срби апсолутни негативци полако одлазе у пензију.

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- Оно што су покушали да изграде кроз тај негативни ПР, полако нестаје. Ми као народ имамо чврст систем вриједности. Наш идентитет, наша традиција и наша вјера су стубови који нас држе. Ми не морамо да се поводимо за сваким трендом који долази са стране, посебно ако је у супротности са оним што јесмо. Управо зато је наша снага у тој доследности. Када смо остали вјерни себи, стекли смо поштовање оних који цијене искреност и чврст став - рекао је Врањеш.

Говорећи о "српском свијету" Врањеш је рекао да то доживљава као конструкт који показује да Срби живе у јединственом културном простору, без обзира на то гдје се налазе.

- Српско културно насљеђе - не можете рећи да је чињеница да он није рођен у Србији или да није српски писац. То је неизбрисиво. Тридесет година покушавају да униште наш идентитет, али то је везано за народ који постоји стотинама година. Није могуће то поништити. Мислим да је Српска православна црква персонификација нашег заједничког простора, гдје се сви идентификујемо - рекао је Врањеш.

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Говорећи о послу амбасадора подсјетио је да је био први амбасадор БиХ српске националности у Загребу након 18 година.

- Што се тиче Бошњака у Рашкој области који не одржавају везе са БиХ, они објективно немају никакве везе са амбасадом БиХ - не долазе по конзуларне услуге јер се идентификују са националним темељима у оквиру Србије. То је њихова приватна ствар. Формално, из перспективе државности, не могу прихватити и дати било какав додатни капацитет људима који немају држављанство БиХ - рекао је Врањеш.