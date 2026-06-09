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Будимир: Нећу дозволити било какво мијешање политике у рад МУП-а

Аутор:

АТВ
09.06.2026 11:28

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Жељко Будимир
Фото: АТВ

Министарство унутрашњих послова Републике Српске пружа пуну подршку свим полицијским службеницима и руководиоцима који свој посао обављају часно, непристрасно и у интересу безбједности грађана, рекао је ресорни министар Жељко Будимир.

"Поводом покушаја дискредитације рада начелника Полицијске управе Источно Сарајево Бранимира Шеховца, сматрам својом обавезом да јасно истакнем да господин Шеховац своје дужности обавља професионално, одговорно и у складу са законом", рекао је Будимир.

Он је истакао да је Шеховац током свог досадашњег рада показао висок ниво професионализма, посвећености и одговорности у извршавању послова и задатака из надлежности Полицијске управе Источно Сарајево.

"Стање безбједности на подручју које покрива Полицијска управа Источно Сарајево је повољно и сви послови на заштити грађана и њихове имовине се извршавају професионално и у јавном интересу", поручио је Будимир.

Он је нагласио да неће дозволити било какво мијешање политике у рад МУП-а.

"Полиција свој посао обавља искључиво у складу са Уставом и законима Републике Српске, а не по политичким жељама, притисцима или интересима појединаца. Министарство унутрашњих послова Републике Српске остаје опредијељено за законит и професионалан рад, а сваки навод о евентуалним неправилностима биће разматран искључиво кроз законом прописане процедуре и надлежне институције, а не путем неоснованих јавних прозивки и политичких кампања", каже Будимир.

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Он је позвао све актере јавног живота да покажу одговорност и поштовање према институцијама Републике Српске, те да се уздрже од покушаја да полицију увлаче у дневно-политичке обрачуне.

"Министарство унутрашњих послова ће наставити да штити закон, професионални интегритет својих припадника и безбједност свих грађана Републике Српске", закључује министар.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

МУП Републике Српске

Жељко Будимир

Политика

Бранимир Шеховац

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