Тадић: Научимо судове да поштују Устав, а не људе да поштују противправне одлуке

Аутор:АТВ
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Противправне одлуке крњег Уставног суда БиХ и Суда БиХ не могу се третирати као владавина права, написао је Огњен Тадић, правник у објави на Иксу.
"Већа друштвена опасност постоји када судови не поштују Устав него када се не поштују одлуке таквих судова. Научимо судове да поштују Устав, а не људе да поштују противправне одлуке", навео је Тадић.
Protivpravne odluke krnjeg Ustavnog suda BiH i Suda BiH ne mogu se tretirati kao vladavina prava.— Ognjen Tadić (@ognjen_tadic) June 9, 2026
Veća društvena opasnost postoji kada sudovi ne poštuju Ustav nego kada se ne poštuju odluke takvih sudova.
Naučimo sudove da poštuju Ustav, a ne ljude da poštuju protivpravne odluke.
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