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Тадић: Научимо судове да поштују Устав, а не људе да поштују противправне одлуке

Аутор:

АТВ
09.06.2026 10:26

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Тадић: Научимо судове да поштују Устав, а не људе да поштују противправне одлуке
Фото: АТВ

Противправне одлуке крњег Уставног суда БиХ и Суда БиХ не могу се третирати као владавина права, написао је Огњен Тадић, правник у објави на Иксу.

"Већа друштвена опасност постоји када судови не поштују Устав него када се не поштују одлуке таквих судова. Научимо судове да поштују Устав, а не људе да поштују противправне одлуке", навео је Тадић.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Огњен Тадић

Уставни суд БиХ

Суд БиХ

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