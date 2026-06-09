Тадић: Научимо судове да поштују Устав, а не људе да поштују противправне одлуке

Protivpravne odluke krnjeg Ustavnog suda BiH i Suda BiH ne mogu se tretirati kao vladavina prava.

Veća društvena opasnost postoji kada sudovi ne poštuju Ustav nego kada se ne poštuju odluke takvih sudova.

Naučimo sudove da poštuju Ustav, a ne ljude da poštuju protivpravne odluke.