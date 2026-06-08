Геостратешки правац Српске - "Срби неће моћи да се очувају ако прихвате да и даље егзистирају у БиХ"

Аутор:Ивана Кордић
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Сви народи у Републици Српској желе да живе у миру и слози. Српски народ није тај који намеће ставове који пропагирају разлике, али ми не желимо да прихватимо диктирање ставова од стране политичког Сарајева и БиХ. Оно што нам иде у корист је да Република Српска на геополитичкој мапи има повољнији положај него икада. Све то су поруке са јавне трибине Како до равноправног договора о будућности БиХ.
„Срби изгубити идентитет и неће моћи да се очувају као политичка заједница ако прихвате даље егзистирање у БиХ, нагласивши да неки из Републике Српске покушавају да се наметну као владајућа прича у БиХ што би било на штету Српске и њене снаге“, поручио је предсједник СНСД-а Милорад Додик.
У корист Републике Српске иде и то да је нова америчка администрација изразила искрену жељу да се постигне равноправан договор домаћих фактора у БиХ, а да ли ће то бити реализовано зависи и од унутрашњих актера, става је академик Дарко Танасковић. Академик Ненад Кецмановић сматра да се треба ослободити предрасуда да БиХ мора да постоји, каква је данас, јер се тако може разговарати без оптерећења.
„Промјена коју је донијела нова администрација САД јесте епохална, јер Република Српска сада има са ким да разговара. Он је истакао да је Република Српска издржала и опстала у веома тешким околностима, те суштински стасала у државу“, рекао је академик, Дарко Танасковић.
„Све док постоји ОХР, односно протекторат или полупротекторат, то је нека врста колонијалног односа - рекао је Кецмановић“, поручио је Ненад Кецмановић, академик.
Кецмановић је оцијенио да је окупациона власт у БиХ, која траје више од 30 година, одузимањем надлежности много тога узела Републици Српској и постигла одређена резултате на институционалном плану, али да је реални политички живот ишао у потпуно дно.
Најавом САД-а да ће Република Српска имати активну улогу при избору високог представника почела демонтажа окупационе управе високог представника, који више неће имати улогу коју је до сада имао, истакао је ambassador БиХ у Србији. Политиколози сматрају да је Сарајево заробљеник прошлости, јер се грчевито држи за поредак који нестаје, а то је либерално-глобалистички поредак.
„Досљедност и континуитет политика и свега што се ради на опстанку Српске је оно што нас штити и опстали смо под великим притисцима. Методологија одбране која је изграђена посљедњих 20 година је успјешна, морамо да је задржимо и морамо да наставимо на јачању Српске, јер нас једино то може сачувати“, рекао је амбасадор БиХ у Србији, Александар Врањеш.
„Павић је рекао да се геополитичке карте овог пута потенцијално отварају у корист Републике Српске, те оцијенио да нема назад када је ријеч о БиХ“, рекао је Александар Павић, политиколог.
Иако у БиХ нема договора и ситуација је лоша, ми као народ не смијемо дозволити да се међу нас увуче било какав сукоб. Најважније је да очувамо јединство и мир закључак је са јавне трибине Како до равноправног договора о будућности БиХ.
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