Миличевић и Петровић могу бити кандидати Листе за правду и ред

Аутор:АТВ
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Лидер Листе за правду и ред Небојша Вукановић изјавио је да кандидат за предсједника Републике Српске на предстојећим изборима треба да буде Милан Миличевић или Љубиша Петровић и да његова Листа може да их пријави као кандидате.
"Што се тиче пријаве, била је опција. Да су се они јуче ујединили и истурили Драшка, то би било завршено. То треба да питате Љубишу Петровића. Остављам отворену могућност. Љубиша је исказао намјере, побједник је, али је потпуно изолован. Људи му вјерују, има повјерење и Љубиша и ја би били добитна комбинација. Да је јуче била ова издаја и да је Драшко Станивуковић кандидат би сигурно и то би нама одговарало. Али, то би нажалост довело до потпуног уништења и подјеле у СДС-у. Сви виде да са једне стране постоји Бабаљ и Божовић, а са друге Миличевић и Петровић", рекао је Вукановић.
Он поручује да је Блануша непоуздан човјек и због тога је оставио могућност кандидатуре.
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Вукановић: Блануша да одустане, кандидат треба да буде Миличевић или Петровић
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