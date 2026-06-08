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Миличевић и Петровић могу бити кандидати Листе за правду и ред

Аутор:

АТВ
08.06.2026 18:23

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Миличевић и Петровић могу бити кандидати Листе за правду и ред
Фото: Facebook / Dr Milan Miličević

Лидер Листе за правду и ред Небојша Вукановић изјавио је да кандидат за предсједника Републике Српске на предстојећим изборима треба да буде Милан Миличевић или Љубиша Петровић и да његова Листа може да их пријави као кандидате.

"Што се тиче пријаве, била је опција. Да су се они јуче ујединили и истурили Драшка, то би било завршено. То треба да питате Љубишу Петровића. Остављам отворену могућност. Љубиша је исказао намјере, побједник је, али је потпуно изолован. Људи му вјерују, има повјерење и Љубиша и ја би били добитна комбинација. Да је јуче била ова издаја и да је Драшко Станивуковић кандидат би сигурно и то би нама одговарало. Али, то би нажалост довело до потпуног уништења и подјеле у СДС-у. Сви виде да са једне стране постоји Бабаљ и Божовић, а са друге Миличевић и Петровић", рекао је Вукановић.

Он поручује да је Блануша непоуздан човјек и због тога је оставио могућност кандидатуре.

Небојша Вукановић

Република Српска

Вукановић: Блануша да одустане, кандидат треба да буде Миличевић или Петровић

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Тагови :

Милан Миличевић

Љубиша Петровић

Листа за правду и ред

Небојша Вукановић

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