Организација старјешина ВРС: Главна улица у Бањалуци да носи име по генералу Талићу

Аутор:АТВ
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Организација старјешина Војске Републике Српске поднијела је руководству Града Бањалука званичну иницијативу да главна улица која пролази кроз центар Бањалуке, гдје је изграђено централно спомен-обиљежје погинулим борцима Војске и полиције Републике Српске, буде названа по генерал-пуковнику Момиру Талићу.
Предсједник Организације старјешина Слободан Жупљанин изјавио је да је генерал Талић био један од најистакнутијих српских команданата, за кога се може рећи да није био само командант, већ и војсковођа у правом смислу те српске ријечи.
Жупљанин је напоменуо да је Талић био једини официр Првог Крајишког корпуса Војске Републике Српске, који је у ВРС ушао са чином генерал-мајора бивше ЈНА, саопштено је из Организације старјешина.
"Током рата командовао је корпусом који је по квантитативном и квалитативном саставу био ранга армије и бранио је зону одговорности већу од 1.100 километара, исту онолику колику данас брани најмоћнија војна сила на свијету, Војска Руске Федерације. Операција `Коридор` је само једна од најпознатијих војних операција Првог крајишког корпуса, а генерал Талић је извојевао и бројне друге бриљантне побједе над бројчано надмоћнијим непријатељем и снагама НАТО пакта", прецизирао је Жупљанин.
Он је рекао да на овај начин Организација жели да сачува од заборава најистакнутије командире и команданте, али и борце Војске Републике Српске, те да им се и на неки начин Српска одужи за све оно што су учинили за српски народ.
"Иницијатива ће бити упућена и свим градовима и општинама у Републици Српској, а Организација старјешина спремна је на пуну сарадњу са свим структурама у поступку кандидовања најзаслужнијих појединаца", истакао је Жупљанин и додао да ће је доставити и институцијама Републике Српске.
Предсједник бањалучког Градског одбора СНСД-а Горан Маричић изјавио је Срни да је командант Првог крајишког корпуса и некадашњи начелник Генералштаба Војске Републике Српске Момир Талић заслужио да једна од главних улица у Бањалуци добије назив по њему.
Он је истакао да ће на једној од наредних сједница Скупштине града Клуб одборника СНСД-а покренути иницијативу да путем скупштинске Комисије буде предложено која би улица могла бити названа по генералу Талићу.
Момир Талић, који је преминуо 28. маја 2003. године на Војномедицинској академији у Београду, остао је упамћен као симбол пробоја "коридора живота" којим су повезани западни и источни дио Републике Српске.
У Пискавици код Бањалуке 30. маја обиљежене су 23 године од смрти генерал-пуковника Момира Талића.
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