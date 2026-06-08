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Станивуковић потврдио да је предсједник СДС-а поклекао пред њим: Захвалио се Блануши

Аутор:

АТВ
08.06.2026 14:09

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Бранко Блануша и Драшко Станивуковић
Фото: ATV

Велику пажњу јавности привукла је јучерашња вијест да је Предсједништво СДС-а предложило да лидер ПСС-а Драшко Станивуковић буде кандидат за предсједника Републике Српске.

Епилог је услиједио на сједници Главног одбора странке који је, упркос жељама неких чланова, тај приједлог одбацио и потврдио Бранка Бланушу за кандидата за предсједника.

Међутим, Станивуковићу очигледно ова одлука Главног одбора СДС-а не значи ништа, те се по свему судећи нада подршци ове странке.

Он је, између редова, потврдио да је предсједник СДС-а поклекао пред њим, те се захвалио Предсједништву и Блануши на, како је рекао, приједлогу да он буде кандидат.

"Захвалан сам Предсједништву Српске демократске странке и предсједнику Бранку Блануши што су ме на највишем органу странке предложили као кандидата за предсједника Републике Српске. То је част, али још више обавеза коју као предсједник Покрета Сигурна Српска схватам веома озбиљно", рекао је Станивуковић.

Када је ријеч о "побуни" у Главном одбору СДС-а против идеје спајања ове странке са ПСС-ом и кандидовању Станивуковића, лидер ПСС-а сматра да са члановима који су били против тога може разговарати.

"Јасно сам разумио и поруку једног дијела чланова Главног одбора Српске демократске странке. То је питање које ћемо отворено размотрити и о њему одлучивати на органима Покрета Сигурна Српска“, поручио је Станивуковић.

Да подсјетимо, велики дио Главног одбора СДС-а јуче се оштро успротивио о идеји да дође до "фузије" Српске демократске странке и Покрета Сигурна Српска, те повлачењу кандидатуре Бранка Блануше у корист Драшка Станивуковића.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Драшко Станивуковић

Бранко Блануша

СДС

Покрет Сигурна Српска

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