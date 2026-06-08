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Вишковић: Изградња аутопутева ушла у импозантан инвестициони циклус

Аутор:

АТВ
08.06.2026 08:38

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Радован Вишковић у канцеларији Аутопутева Републике Српске
Фото: Уступљена фотографија

Када су у питању аутопутеви, ушли смо у импозантан инвестициони циклус, рекао је Радован Вишковић, в. д. директора Аутопутева Републике Српске.

"У фази смо реализације још 112 километара аутопута. Ту су и брзе цесте, потом пројектна документација од Требиња према Гацку, а даље Вишеграду. Дионица Приједор", Бањалука 40 километара, потом обилазница око Бањалуке, као и ауто - пут према Мркоњић Граду - подсјетио је Вишковић на неке од великих пројеката у Српској.

А национални интерес је изградња ауто-пута Од Београљда до Бањалуке, односно Приједора.

"Имамо дионицу Вукосавље - Брчко 31,5 километра, те Брчко - Бијељина 17 километара. У подмаклој фази је изградња ауто-пута Рача - Бијељина у дужини од 20 километара, а Сребија прави дио од Раче до Кузмина. Крајем ове седмице имаћемо и почетак градње дионице Бијељина - Брчко у износу од 17 километара", додао је Вишковић.

Много се прича и о Јонској трансверзал која иде од Италије до Солуна у Грчкој, а један дио би требао да иде и преко Републике Српске.

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"Дио ће ићи преко Требиња. Када изаберемо коначну трасу, кренућемо у парцелацију и попратну документацију, како би што прије приступили и изградњи", навео је Вишковић.

Када Аутопутеви Републике Српске за годину дана буду славили пунољетство, Вишковић истиче да ће бити још нових километара аутопутева.

"Нови километри аутопута су приоритет. Када будемо славили пунољетство, желим да овим постојећим 111 километара додамо нове километре аутопута", закључио је Вишковић.

Аутопутеви Републике Српске обиљежавају 17 година постојања и биће представљен нови визуелни идентитет предузећа.

РТРС

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Тагови :

Радован Вишковић

Аутопутеви Републике Српске

Инвестиције

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