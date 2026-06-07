Обиљежавање 34. годишњице Лаке пјешадијске бригаде Војске Републике Српске у Српцу

Аутор:АТВ
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Култура сјећања и историја Српског народа, наша страдања и жртва коју су борци поднијуели за стварање Републике Српске, никада не смију бити заборављени.
Због њих данас нови нараштаји живе у слободи. Пут славан али буран, био је пут србачке бригаде, кроз коју је у четири године прошло 3.338 војника. Имали смо славан и буран ратни пут, кроз бригаду је у четири године прошло 3.338 великих бораца.
"Ми смо углавном као бригада добијали задатке да идемо тамо гдје је горило, односно тамо гд је је требало гасити пожаре, помагати људима да спасе и своја огњишта и да спасе своје људе да не буду протјерани са тих огњишта", рекао је Мићо Ковачевић, ратни начелник штаба Србачке бригаде.
Пут србачке лаке био је трновит. пут на којем су се сачувала вјековна огњишта, на којем је био спријечен геноцид, пут слоге и јединства. Исход тог пута је одбрана слободе Републике Српске. Са тог пута одбране слободе није се вратило 66 сабораца, каже министар Остојић. Додаје да су они ти који су заслужни за то што наш народ живи у миру и слободи.
Судбина 10 бораца до дан данас није разјашњена. Неке породице нису пронашле мир. Виктор Нуждић истиче да се активно баве проналаском десетина бораца и нада се да ће и они на један достојанствен начин дочекати своје мјесто гд је ће њихови најмилији моћи запалити свијећу за њих.
Прва србачка лака пјешадијска бригада први пут је постројена у селу Мали Ситнеши на данашњи дан 1992. године. Данас су се подсјетили свих оних који су дали свој живот дали за идеал слободе и борили се за Републику српску, према њима имамо највећу одговорност да их сачувамо од заборава.премијер српске саво Минић након што је одао почаст припадницима Првог одреда Специјалне бригаде полиције МУП-а Републике Српске "Јахорина", Минић је истакао да су то били најспремнији момци који су кренули у одбрану српског народа.
Први одред Специјалне бригаде полиције МУП-а Српске дјеловао је у саставу Сарајевско-романијског корпуса ВРС и током Одбрамбено-отаџбинског рата дао немјерљив допринос одбрани српског народа и стварању Републике Српске.
Специјалне бригаде су заједно са Војском биле врх копља у одбрани српског народа, посебно на Сарајевско-романијској регији гдје је Јахорински одред имао специјалну намјену, рекао је на Палама министар унутрашњих послова Жељко Будимир.У Српцу је полагањем вијенаца у Спомен соби и на костурници обиљежена 34. годишњица формирања Лаке пјешадијске бригаде Војске Републике Српске.
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