АТВ сазнаје: ГО одлучује о двије тачке, судбина СДС-а на климавим ногама

Аутор:АТВ
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Главни одбор Српске демократске странке (СДС) тренутно одлучује о двије тачке - кандидатури Бранка Блануше за предсједника Републике Српске, али и судбини цијеле странке.
Како АТВ сазнаје, прва тачка по којој ће се гласати да ли Блануша остаје кандидат ове странке за предсједника Републике Српске.
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Друга тачка о којој ће чланови Главног одбора одлучивати јесте да ли су за споразум са Покретом Сигурна Српска о уласку у СДС и да Драшко Станивуковић буде кандидат за предсједника Српске.
Према нашим сазнањима, у другом случају случају, односно да прође друга тачка, тајни договор је да Блануша буде кандидат за предсједника Владе, док би Дарко Бабаљ био кандидат за члана Предсједништва БиХ.
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Подсјећамо, судбина самог СДС-а је на климавим ногама, пошто је Предсједништво странке раније данас предложило Главном одбору странке да Драшко Станивуковић буде кандидат за предсједника Републике Српске на октобарским изборима, и да дође до спајања двије странке.
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