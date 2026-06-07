Logo
Large banner

АТВ сазнаје: ГО одлучује о двије тачке, судбина СДС-а на климавим ногама

Аутор:

АТВ
07.06.2026 17:19

Коментари:

4
Главни одбор СДС-а
Фото: Фејсбук

Главни одбор Српске демократске странке (СДС) тренутно одлучује о двије тачке - кандидатури Бранка Блануше за предсједника Републике Српске, али и судбини цијеле странке.

Како АТВ сазнаје, прва тачка по којој ће се гласати да ли Блануша остаје кандидат ове странке за предсједника Републике Српске.

Сједница Предсједништва СДС-а

Република Српска

Миличевић: Станивуковић жели да купи СДС

Друга тачка о којој ће чланови Главног одбора одлучивати јесте да ли су за споразум са Покретом Сигурна Српска о уласку у СДС и да Драшко Станивуковић буде кандидат за предсједника Српске.

Према нашим сазнањима, у другом случају случају, односно да прође друга тачка, тајни договор је да Блануша буде кандидат за предсједника Владе, док би Дарко Бабаљ био кандидат за члана Предсједништва БиХ.

SDS-070925

Република Српска

СДС пред одлуком о гашењу

Подсјећамо, судбина самог СДС-а је на климавим ногама, пошто је Предсједништво странке раније данас предложило Главном одбору странке да Драшко Станивуковић буде кандидат за предсједника Републике Српске на октобарским изборима, и да дође до спајања двије странке.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

СДС

Покрет Сигурна Српска

Бранко Блануша

Драшко Станивуковић

главни одбор

Коментари (4)
Large banner

Више из рубрике

Сједница Предсједништва СДС-а

Република Српска

Миличевић: Станивуковић жели да купи СДС

3 ч

4
СДС пред одлуком о гашењу

Република Српска

СДС пред одлуком о гашењу

4 ч

8
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић на конференцији за медије у Бањалуици

Република Српска

Минић: Надам се да неће доћи до нових проблема на ГП у Градишци

4 ч

2
Милорад Додик, предсједник СНСД-а

Република Српска

Поповић: Додик може бити кандидат за све функције осим за предсједника Републике Српске

5 ч

7

  • Најновије

20

38

Одржан први сабор Змијањаца

20

29

Униформе пред вратима бањалучких школа

20

22

''ПСС-у смета да Пискавица добије вртић''

19

54

Зверев након велике муке дошао до историјског трофеја

19

51

Обиљежавање 34. годишњице Лаке пјешадијске бригаде Војске Републике Српске у Српцу

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner