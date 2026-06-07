Минић: Надам се да неће доћи до нових проблема на ГП у Градишци

Аутор:АТВ
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Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић рекао је да се нада да неће доћи до новог проблема на граничном прелазу у Градишци након што је за сутра најављено потписивање уговора између БиХ и Хрватске о граничним прелазима.
"Ми смо упозорили до каквих проблема може доћи. Апеловали смо и искрено се надам да до новог проблема неће доћи", изјавио је Минић новинарима.
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Он је истакао да би сигурно дошло до тога да се угрози флуктуација и људи и робе, али и привреде.
Минић је указао да је тај гранични прелаз веома битан, прије свега због протока људи и роба.
"Ту прође стотине хиљада, да не кажем милион камиона годишње", нагласио је Минић.
Предсједавајућа Савјета министара Борјана Кришто и хрватски премијер Андреј Пленковић сутра ће у Сарајеву потписати уговор између БиХ и Хрватске о граничним прелазима.
Из Управе за индиректно опорезивање /УИО/ БиХ упозорили су да рад граничних прелаза на подручју Градишке може бити доведен у питање ако сутра буде потписан нови уговор са Хрватском о граничним прелазима.
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УИО сматра да прије почетка примјене новог Уговора морају бити створене све неопходне организационе и административне претпоставке за његову несметану примјену.
У супротном, могло би доћи до озбиљних проблема у функционисању граничног промета на подручју Градишке, са значајним посљедицама по привреду, превознике и грађане, упозорили су из Управе.
(СРНА)
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