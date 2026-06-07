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Ово су храбри полицајци који су спасили жену из набујале Дрине

Аутор:

АТВ
07.06.2026 14:54

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Полицајци Срђан Видовић, Раденко Савић, Ненад Лазић и Дејан Гајић који су спасили жену из Дрине
Фото: АТВ

Храброст, присебност и брза реакција четири полицијска службеника Полицијске станице Зворник били су пресудни да се избјегне трагедија на ријеци Дрини.

Захваљујући њиховом несебичном залагању, жена чији су иницијали З. В. спасена је од сигурне смрти након што ју је набујала ријека носила стотинама метара.

Драма се одвијала синоћ око 19.30 часова, када је полиција примила дојаву да Дрином, у близини ресторана Лагуна, плута старија жена која дозива у помоћ.

"Без много размишљања ушли смо у воду"

Полицајац Срђан Видовић, који је у том тренутку био шеф смјене, одмах је организовао акцију спасавања.

"Запримио сам пријаву од НН лица које се налазило у близини ресторана ‘Лагуна’. Без много калкулисања, одмах сам обавијестио патролу и упутили смо се на терен. Претражили смо корито ријеке и уочили тијело како плута", присјећа се Видовић.

Његове колеге, Раденко Савић, Ненад Лазић и Дејан Гајић, нису ни тренутка оклијевали.

"Приликом изласка на мјесто, уочили смо женску особу како плута ријеком. Без много размишљања сишли смо до самог корита како би је извукли на сигурно", казао је полицајац Раденко Савић.

За полицајца Ненада Лазића, вријеме је било највећи непријатељ.

"Нисмо имали много времена за размишљање. Процијенили смо ситуацију и одмах приступили спашавању. Најважније нам је било да што прије дођемо до особе. Вријеме је било пресудан фактор да смо каснили само неколико минута, исход је могао бити много тежи", нагласио је Лазић.

Апел грађанима

Након што су је успјешно извукли на обалу, жена је санитетским возилом превезена у Болницу Зворник на медицинско збрињавање. Полицијски службеник Дејан Гајић искористио је прилику да пошаље важну поруку грађанима.

"Желимо да апелујемо на грађане да у оваквим ситуацијама остану присебни и да одмах позову полицију или друге надлежне службе. Благовремена дојава често буде одлучујућа. Сваки спашен живот представља посебан осјећај и највеће задовољство у нашем послу", поручио је Гајић.

Дрина

Градови и општине

Зворнички полицајци спасили жену из набујале Дрине

Подсјећамо, како је АТВ већ писао, зворнички полицајци спасили су жену З. В. од утапања у Дрини.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Полиција

МУП Републике Српске

ријека дрина

Дрина

спасавање

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