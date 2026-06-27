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Додик: Србија још једном показала своју снагу

Аутор:

АТВ редакција
27.06.2026 19:38

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Додик: Србија још једном показала своју снагу
Фото: X / Milorad Dodik

Предсједник Милорад Додик рекао је да је Србија данас показала своју снагу и да је са скупа у Београду послата порука да грађани желе наставак развоја, стабилности и политике која земљу чини све јачом и угледнијом.

Србија је још једном показала своју снагу, јединство и вјеру у будућност, истакао је Додик.

Он је навео да је предсједник Александар Вучић показао да је Србија прије свега окренута себи, али и отворена за сарадњу са свима.

"Таква Србија је ослонац и Републици Српској", објавио је Додик на Иксу.

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Тагови :

Милорад Додик

Србија једна породица

Александар Вучић

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