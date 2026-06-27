Додик: Србија још једном показала своју снагу

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Милорад Додик рекао је да је Србија данас показала своју снагу и да је са скупа у Београду послата порука да грађани желе наставак развоја, стабилности и политике која земљу чини све јачом и угледнијом.
Србија је још једном показала своју снагу, јединство и вјеру у будућност, истакао је Додик.
Он је навео да је предсједник Александар Вучић показао да је Србија прије свега окренута себи, али и отворена за сарадњу са свима.
"Таква Србија је ослонац и Републици Српској", објавио је Додик на Иксу.
Србија je још једном показала своју снагу, јединство и вјеру у будућност. Са скупа у Београду послата је порука да грађани Србије желе наставак развоја, стабилности и политике која Србију чини све јачом и угледнијом.— Милорад Додик (@MiloradDodik) June 27, 2026
Александар Вучић @avucic показао је да је Србија приjе свега… pic.twitter.com/IJ8Aq82P4s
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