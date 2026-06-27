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Додик: Загледани смо у Србију, стабилну и моћну

27.06.2026 18:32

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Милорад Додик
Фото: Tanjug/Amir Hamzagić

Република Српска је загледана у Србију, стабилну и моћну, рекао је предсједник Милорад Додик који у Београду присуствује скупу "Србија једна породица".

"Дошли смо да поручимо да Република Српска воли Србију. Нама је важно да је Србија стабилна и моћна", рекао је Додик новинарима из Републике Српске.

Он је истакао да оволики број људи говори о великој вољи и љубави коју народ има према својој земљи, Србији.

Истакао је да предсједник Србије Александар Вучић и његов тим чине Србију развијенијом, те изразио задовољство што је данас на овом скупу који се одржава испред Народне скупштине.

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Милорад Додик

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