Додик: Загледани смо у Србију, стабилну и моћну

Коментари:1
Република Српска је загледана у Србију, стабилну и моћну, рекао је предсједник Милорад Додик који у Београду присуствује скупу "Србија једна породица".
"Дошли смо да поручимо да Република Српска воли Србију. Нама је важно да је Србија стабилна и моћна", рекао је Додик новинарима из Републике Српске.
Он је истакао да оволики број људи говори о великој вољи и љубави коју народ има према својој земљи, Србији.
Истакао је да предсједник Србије Александар Вучић и његов тим чине Србију развијенијом, те изразио задовољство што је данас на овом скупу који се одржава испред Народне скупштине.
Република Српска
6 ч2
Република Српска
6 ч0
Република Српска
6 ч1
Република Српска
7 ч0
Најновије
20
58
20
55
20
44
20
42
20
20
Тренутно на програму