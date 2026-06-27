Додик: Српска је светиња и треба је учинити митом

Аутор:АТВ редакција
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Република Српска је светиња и треба је учинити митом, рекао је предсједник Милорад Додик.
Додик је указао да је политичка борба на домаћем терену дозвољена и да би требало да буде сасвим нормална, али када је ниво БиХ онда Република Српска треба и мора да покаже потпуно јединство.
"Да јасно знамо наше стратешке циљеве, да их на пажљив начин одмјеримо и да те циљеве бранимо. Уколико то не будемо чинили, сви они који су злонамјерни или желе лоше Републици Српској успјеће у неком времену без нашег јединства", закључио је Додик.
Додик је навео да је и Видовдан велики митски датум српске историје, од Косовског боја па све кроз историју.
"За Видовдан су везани многи успјеси, али и неки трагични догађаји нашег народа, и зато Видовдан има посебан значај обиљежавања. Тада институције Републике Српске дају почаст свим онима који су допринијели њеном развоју, а несумњиво је да су наши борци најзначајнији који су уписали у историју", рекао је Додик.
Подсјетио је да на упорну борбу да се побољша статус борачке популације, те је оцијенио да се успијевала одржати висока пажња према борцима.
Додик је навео да су данас то ријешили на системски начин, повећавајући и утврдивши борачки додатак и сва друга примања која су везана за борце.
"Република Српска је светиња, треба да то учинити митом и за генерације које долазе, да их окупимо и да им Српску предајемо са чврстим увјерењем да треба да се одбрани и да опстане, да се не уруши, а то би могло. Политичари морају да воде више рачуна", рекао је Додик новинарима у Добоју.
Срна
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