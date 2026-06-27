Остојић: Пробој Коридора живота остаје симбол борбе за опстанак народа

Аутор:АТВ редакција
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Министар рада и борачко-инвалидске заштите Радан Остојић упутио је честитку поводом Видовдана, Крсне славе Војске Републике Српске, команданту Трећег пјешадијског (Република Српска) пука Оружаних снага БиХ, припадницима Трећег пјешадијског (Република Српска) пука, као и свим некадашњим припадницима Војске Републике Српске.
Честитку преносимо у цјелости:
„Поводом Видовдана, Крсне славе Војске Републике Српске, упућујем искрене честитке команданту Трећег пјешадијског (Република Српска) пука Оружаних снага Босне и Херцеговине, припадницима Трећег пјешадијског (Република Српска) пука, чуварима традиције Војске Републике Српске, као и свим некадашњим припадницима Војске Републике Српске.
Видовдан је један од најзначајнијих датума у српској историји и духовности. Он није само празник, већ трајни симбол вјере, слободе, жртве и истрајности нашег народа. На овај дан са поносом се сјећамо светог кнеза Лазара и косовских јунака, али и свих српских бораца који су кроз историју бранили право свог народа на слободу и достојанствен живот.
Република Српска
Каран: Видовдан - симбол страдања, храбрости и побједе
Посебно мјесто у том сјећању заузимају борци Војске Републике Српске који су у Одбрамбено-отаџбинском рату, вођени љубављу према свом народу и завичају, показали непоколебљиву храброст и одлучност. Пробој Коридора живота, овјенчан побједом управо у данима Видовдана 1992. године, остаје један од најславнијих подвига Војске Републике Српске и симбол борбе за опстанак народа.
Наша заједничка обавеза је да чувамо успомену на погинуле борце, ратне војне инвалиде и све невине жртве Одбрамбено-отаџбинског рата. Њихова жртва нас трајно обавезује да његујемо истину, чувамо тековине Републике Српске и градимо друштво достојно оних који су за њега дали оно највредније-своје животе.
Трећи пјешадијски (Република Српска) пук има часну и одговорну мисију да баштини и чува традицију Војске Републике Српске и слободарског духа српског народа.
Свим припадницима Трећег пјешадијског (Република Српска) пука, као и свим некадашњим припадницима Војске Републике Српске, желим добро здравље, личну и породичну срећу, мир, напредак и успјех.
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