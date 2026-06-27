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Минић: Видовдан - дан сјећања на оне који су стали у одбрану Српске

Аутор:

АТВ редакција
27.06.2026 11:42

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Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић
Фото: АТВ/Бранко Јовић

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић честитао је команданту и припадницима Трећег пјешадијског пука и некадашњим припадницима ВРС-а Видовдан – крсну славу Војске Српске, истакавши да је то дан присјећања на оне који су стали у одбрану Српске када је то било најпотребније.

"Видовдан је дан када се са поносом и захвалношћу присјећамо свих оних који су, вођени љубављу према свом народу и отаџбини, стали у њену одбрану онда када је то било најпотребније", навео је Минић.

Истакао је да су њихова храброст, пожртвованост и одлучност уграђене у саме темеље Републике Српске.

"Са посебним пијететом сјећамо се наших погинулих бораца, чија су имена трајно уписана у историју Републике Српске. Њихова жртва обавезује нас да чувамо истину о Одбрамбено-отаџбинском рату, његујемо културу сјећања и наставимо да градимо Републику Српску као трајан гарант слободе, мира и достојанственог живота њених грађана", навео је Минић у честитки.

Он је додао да Трећи пјешадијски /Република Српска/ пук има важну и часну улогу да чува традицију Војске Републике Српске и сјећање на њене борце, преносећи те вриједности будућим генерацијама.

"Нека нас Видовдан и ове године подсјети на значај јединства, слоге и одговорности према Републици Српској, како бисмо заједно чували мир, слободу и достојанство нашег народа. Упућујем вам искрене честитке, уз дубоко поштовање и захвалност за све што сте учинили и што чините у очувању славне традиције Војске Републике Српске", истакао је Минић.

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Тагови :

Саво Минић

Војска Републике Српске

Честитка

Видовдан

Крсна слава

Предсједник Владе

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