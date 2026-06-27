Додик: Српска изграђена на људима којима је образ чист, а руке жуљевите

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник СНСД-а Милорад Додик рекао је да највише поштује људе чије су руке жуљевите, а образ чист, истакавши да је на таквима изграђена Република Српска.
"Мој отац ме није учио великим ријечима, него својим животом. Носећи џакове кромпира од 70 килограма да би мене школовао, научио ме је да нема веће вриједности од поштеног рада", рекао је Додик.
Мој отац ме није учио великим ријечима, него својим животом. Носећи џакове кромпира од 70 килограма да би мене школовао, научио ме је да нема веће вриједности од поштеног рада. — Милорад Додик (@MiloradDodik) June 27, 2026
Зато и данас највише поштујем људе чије су руке жуљевите, а образ чист. На таквим људима изграђена је… pic.twitter.com/PLYYID5JnG
Зато и данас, каже, највише поштујем људе чије су руке жуљевите, а образ чист.
"На таквим људима изграђена је Република Српска", написао је Додик на Иксу.
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