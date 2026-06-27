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Додик: Српска изграђена на људима којима је образ чист, а руке жуљевите

Аутор:

АТВ редакција
27.06.2026 09:53

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Милорад Додик, предсједник СНСД-а
Фото: ATV

Предсједник СНСД-а Милорад Додик рекао је да највише поштује људе чије су руке жуљевите, а образ чист, истакавши да је на таквима изграђена Република Српска.

"Мој отац ме није учио великим ријечима, него својим животом. Носећи џакове кромпира од 70 килограма да би мене школовао, научио ме је да нема веће вриједности од поштеног рада", рекао је Додик.

Зато и данас, каже, највише поштујем људе чије су руке жуљевите, а образ чист.

"На таквим људима изграђена је Република Српска", написао је Додик на Иксу.

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Тагови :

Милорад Додик

Република Српска

СНСД

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