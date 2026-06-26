Промоција дипломаца ЕТФ-а у Источном Сарајеву

Аутор:Теодора Беговић
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Електротехнички факултет захтијева континуиран рад и дисциплину, али да није тешко стићи до циља доказала је Николина Шарац, најбољи студент своје генерације са просјеком оцјена 9,85.
Већина студената успјела је да се запосли одмах по завршетку факултета, што додатно доказује да факултет нуди доста на тржишту рада.
"Студије, свакако, јесу мало теже него на другим факултетима, али знамо да нас чека много прилика након што дипломирамо. Запослење је данас тешко пронаћи због нових технологија, али свакако овај факултет пружа много више могућности од других факултета", рекла је Николина Шарац, дипломирани инжењер електротехнике.
Технички факултети важни су за свако друштво јер представљају носиоце технолошког развоја. Зато је за привреду Републике Српске изузетно значајан све већи број дипломираних инжењера, истичу са Универзитета.
"Драго нам је што сваке године имамо мали пораст дипломираних инжењера што је јако битно за привреду Републике Српске, али и БиХ. Инжењери електротехнике су изузетно тражени на тржишту", рекао је Божидар Поповић, декан Електротехничког факултета у Источном Сарајеву.
"ЕТФ је изузетно важна чланица Универзитета у Источном Сарајеву, у погледу интернационализације. Увијек истичем чињеницу колико професори са овог факултета дају доприносе интернационализацији нашег Универзитета кроз учешће на међународним пројектима", рекао је Милан Кулић, ректор Универзитета у Источном Сарајеву.
Влада Републике Српске препознала је важност улагања у образовање, а овакве промоције доказују да се улагање исплатило, истиче ресорни министар и најављује нове инвестиције у високом образовању.
"Сигурно је да ће Влада Републике Српске и у наредном периоду наставити један појачан процес улагања у високо образовање, како у студентски стандард, тако и у инфраструктуру наших факултета, али и на подизању квалитета високог образовања. Оно што је јако битно, што желим да нагласим, нас у наредном периоду очекује циклус улагања у научнотехнолошки развој када је у питању Република Српска", рекао је Драга Мастиловић, министар за научнотехнолошки развој и високо образовање Републике Српске.
Улагањем у образовање, улажемо у Републику Српску. Ти млади и образовани људи, сутра ће бити стубови привреде, поручио је ресорни министар.
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