"Боље школе за бољу будућност": У Петрово стигла нова информатичка опрема

Аутор:АТВ редакција
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Ученицима у Петрову уручена је нова информатичка опрема, финансирана из буџета Предсједника Републике Српске.
"Настављамо посвећен рад на унапређењу образовног система Републике Српске", поручио је предсједник Српске, Синиша Каран на Иксу.
▶️ Ученицима у Петрову уручена је нова информатичка опрема, финансирана из буџета Предсједника Републике Српске.— Siniša Karan (@sinisa_karan) June 26, 2026
⏩️ Настављамо посвећен рад на унапређењу образовног система Републике Српске! pic.twitter.com/stz4QnAqs9
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