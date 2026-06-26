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"Боље школе за бољу будућност": У Петрово стигла нова информатичка опрема

Аутор:

АТВ редакција
26.06.2026 19:01

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Ученици Петрово стигла нова опрема у школу
Фото: Iks/Siniša Karan

Ученицима у Петрову уручена је нова информатичка опрема, финансирана из буџета Предсједника Републике Српске.

"Настављамо посвећен рад на унапређењу образовног система Републике Српске", поручио је предсједник Српске, Синиша Каран на Иксу.

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Тагови :

Боље школе за бољу будућност

Синиша Каран

Република Српска

Школа

Општина Петрово

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