"Институције Српске донијеле низ мјера са циљем јачања породице"

Аутор:АТВ редакција
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Посланик у Народној скупштини Републике Српске Бобана Марељ изјавила је данас да су Влада и Народна скупштина Српске већ донијеле низ мјера у правцу јачања породице као темеља друштва у цјелини, а да ће се у том правцу дјеловати и у наредном периоду.
Марељева је данас присуствовала 16. "Конференцији беба" у Козарској Дубици и истакла значај ове манифестације и улоге породице.
"Ово је једна од најљепших манифестација које се дешавају у нашем граду, сви знамо шта значе дјеца и породица за наше друштво, и треба сви да дамо свој допринос очувању породице", рекла је Марељева.
Према њеним ријечима, једна од значајних мјера које су донијеле надлежне институције у Републици Српској је повећање материнског додатка.
"Наставићемо да радимо. Дјеца нису статистика и морамо да се боримо за оно што нам је најзначајније", поручила је Марељева.
Манифестацију је званично отворио начелник општине Игор Савковић, који је обрадован присуством бројних малишана, поздравио најмлађе Дубичане и њихове родитеље.
"Конференција беба је једна од најљепших манифестација у нашем граду, јер је посвећена управо нашим најмлађим суграђанима. Свака рођена беба у нашој општини даје нам наду и вјеру да ћемо заједно градити заједницу у којој ће млади људи жељети да живе и заснивају своје породице", навео је Савковић.
Он је честитао свим родитељима на најважнијој животној улози, а најмлађим Дубичанима пожелио срећно и здраво дјетињство.
Учесницима "Конференције беба", бебама и њиховим родитељима, уручене су награде општине Козарска Дубица и поклони Министарства породице, омладине и спорта, преноси Срна.
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