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Каран: Кривична пријава против починилаца скрнављења симбола Српске

Аутор:

АТВ редакција
26.06.2026 16:20

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Синиша Каран на конференцији за медије у Бањалуци.
Фото: АТВ/Бранко Јовић

Предсједник Републике Српске Синиша Каран рекао је да је паљење заставе Републике Српске уз ратне узвике нецивилизовано и вандалско поступање, те да, поред тога што је супротно свим начелима суживота и тешко нарушава односе међу народима у БиХ.

Како он наводи, има и елементе више кривичних дјела прописаних Кривичним закоником Српске, прије свега, јавно изазивање и подстицање насиља и мржње и насилничко понашање.

"Овим путем подносим кривичну пријаву надлежним тужилаштвима и полицији и захтијевам да се идентификују сви извршиоци и утврди њихова одговорност", нагласио је Каран у изјави за Срну.

Он је указао да је очигледна острашћеност учинилаца овог вандализма јасна порука свим Србима у БиХ.

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"Скрнављење заставе Републике Српске, њеним скидањем и паљењем уз узвике које овом гнусном чину дају додатну, узнемирујућу димензију, представља неприхватљив поступак против једног од најважнијих симбола Републике Српске", нагласио је Каран.

И након тридесет година, навео је предсједник Српске, не смета им ратна застава под којом су убијали и чинили најстрашније злочине над српским становништвом, али их вријеђа и смета им уставна застава Републике Српске.

Каран је рекао да све што се данас дешава производ је дјеловања против Републике Српске посљедњих 30 година.

"Зато у потпуности подржавам иницијативу да се трајно забрани застава са љиљанима на територији Републике Српске", поручио је Каран.

Он је рекао да је једино исправно рјешење оснаживање уставне позиције Републике Српске у државној заједници у којој свако има своју територију, своју државну власт и своје становништво, како је то и Анекс четири Дејтонског споразума и предвидио, преноси Срна.

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Тагови :

Синиша Каран

Република Српска

Застава Републике Српске

паљење заставе Српске

Кривична пријава

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