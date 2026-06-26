Каран: Кривична пријава против починилаца скрнављења симбола Српске

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Републике Српске Синиша Каран рекао је да је паљење заставе Републике Српске уз ратне узвике нецивилизовано и вандалско поступање, те да, поред тога што је супротно свим начелима суживота и тешко нарушава односе међу народима у БиХ.
Како он наводи, има и елементе више кривичних дјела прописаних Кривичним закоником Српске, прије свега, јавно изазивање и подстицање насиља и мржње и насилничко понашање.
"Овим путем подносим кривичну пријаву надлежним тужилаштвима и полицији и захтијевам да се идентификују сви извршиоци и утврди њихова одговорност", нагласио је Каран у изјави за Срну.
Он је указао да је очигледна острашћеност учинилаца овог вандализма јасна порука свим Србима у БиХ.
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"Скрнављење заставе Републике Српске, њеним скидањем и паљењем уз узвике које овом гнусном чину дају додатну, узнемирујућу димензију, представља неприхватљив поступак против једног од најважнијих симбола Републике Српске", нагласио је Каран.
И након тридесет година, навео је предсједник Српске, не смета им ратна застава под којом су убијали и чинили најстрашније злочине над српским становништвом, али их вријеђа и смета им уставна застава Републике Српске.
Каран је рекао да све што се данас дешава производ је дјеловања против Републике Српске посљедњих 30 година.
"Зато у потпуности подржавам иницијативу да се трајно забрани застава са љиљанима на територији Републике Српске", поручио је Каран.
Он је рекао да је једино исправно рјешење оснаживање уставне позиције Републике Српске у државној заједници у којој свако има своју територију, своју државну власт и своје становништво, како је то и Анекс четири Дејтонског споразума и предвидио, преноси Срна.
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