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Додик: Приоритет улагање у образовање - школа у Петрову добила ИТ опрему

Аутор:

АТВ редакција
26.06.2026 14:18

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Милорад Додик
Фото: АТВ

Предсједник СНСД-а Милорад Додик истакао је да је Основна школа "Вук Караџић" у Петрову добила нову ИТ опрему у оквиру пројекта "Боље школе за бољу будућност".

"Улагање у образовање и савремене услове за рад наших ученика и наставника остаје један од приоритета Републике Српске. Настављамо да стварамо једнаке шансе за свако дијете, јер је знање најсигурнија инвестиција у будућност Српске", навео је Додик на "Иксу".

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Тагови :

Милорад Додик

Боље школе за бољу будућност

Општина Петрово

Школа

Образовање

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