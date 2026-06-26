Додик: Приоритет улагање у образовање - школа у Петрову добила ИТ опрему

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник СНСД-а Милорад Додик истакао је да је Основна школа "Вук Караџић" у Петрову добила нову ИТ опрему у оквиру пројекта "Боље школе за бољу будућност".
"Улагање у образовање и савремене услове за рад наших ученика и наставника остаје један од приоритета Републике Српске. Настављамо да стварамо једнаке шансе за свако дијете, јер је знање најсигурнија инвестиција у будућност Српске", навео је Додик на "Иксу".
Основна школа "Вук Караџић" у Петрову добила је нову ИТ опрему у оквиру пројекта "Боље школе за бољу будућност". Улагање у образовање и савремене услове за рад наших ученика и наставника остаје један од приоритета Републике Српске. — Милорад Додик (@MiloradDodik) June 26, 2026
Настављамо да стварамо једнаке шансе за свако… pic.twitter.com/dx5PhNPFvI
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