Још једно "Наше мјесто": Бинго отворио хипермаркет у Витезу и уручио донацију Дому здравља

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Бинго је данас отворио свој први хипермаркет у Витезу, инвестицију вриједну 10 милиона КМ, којом је запослено 80 нових радника.
Нови објекат представља наставак улагања компаније у развој домаће малопродајне мреже и локалних заједница широм Босне и Херцеговине.
Објекат површине 4.900 квадратних метара, налази се на адреси Пословни центар 96–2 и купцима нуди широк избор прехрамбених и непрехрамбених производа, свјеже одјеле воћа и поврћа, пекару, месницу, деликатес и гастро одјел с готовим јелима, као и одјеле технике, текстила и кућног текстила.
Као дио улагања у локалну заједницу, Бинго је уручио донацију у износу од 30.000 КМ Одјелу педијатрије ЈУ Дом здравља Витез, намијењену за значајно уређење простора и побољшање услова.
"Отварањем Бинго хипермаркета у Витезу настављамо улагати у локалне заједнице и стварати нова радна мјеста, истовремено купцима пружајући врхунску услугу и богату понуду. Наша визија је да овај објекат буде много више од трговине, желимо да ово буде простор сусрета и препознатљив дио свакодневице овог краја. Витез од данас постаје наше мјесто, а ми о нашим мјестима бринемо. Управо зато, нашу економску инвестицију прати и друштвена подршка кроз донацију Дому здравља, јер истинско партнерство значи расти заједно са заједницом у којој послујемо", изјавила је Данијела Лукановић Хрибар, директорица Сектора Традинга и Малопродаје у Бингу.
Борис Марјановић, начелник опћине Витез поручио је:
"Компанија Бинго већ дуги низ година представља једног од лидера домаћег господарства и примјер успјешне бх. пословне приче. Стога нас радује што је управо Витез препознат као мјесто за нову инвестицију која ће додатно обогатити трговачку понуду, створити нове прилике за запошљавање те привући купце и посјетитеље из шире регије".
Поводом отворења организован је цјелодневни програм за посјетиоце, уз подјелу поклон пакета, ваучера за куповину, промоције и дегустације производа.
Отварање хипермаркета представља још један корак у развоју Бинго малопродајне мреже, која континуирано улаже у модернизацију продајних објеката, унапређење услуге и стварање квалитетнијег искуства куповине за своје купце широм Босне и Херцеговине.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Градови и општине
3 ч0
Градови и општине
4 ч0
Градови и општине
1 д3
Градови и општине
1 д0
Најновије
17
25
17
25
17
10
17
09
17
02
Тренутно на програму