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Додик: Прњавор се развија захваљујући сарадњи републичких и локалних институција

Аутор:

АТВ редакција
25.06.2026 16:07

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Милорад Додик и Дарко Томаш
Фото: Iks/Milorad Dodik

Са руководством Града Прњавора и представницима телевизије К3 разговарао сам о пројектима који се тренутно реализују и који доносе конкретну корист нашим грађанима, саопштио је лидер СНСД-а Милорад Додик.

"Прњавор се развија захваљујући заједничком раду и доброј сарадњи републичких и локалних институција", навео је Додик на Иксу.

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Тагови :

Милорад Додик

Дарко Томаш

Прњавор

Република Српска

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