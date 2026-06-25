Додик: Прњавор се развија захваљујући сарадњи републичких и локалних институција

Аутор:АТВ редакција
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Са руководством Града Прњавора и представницима телевизије К3 разговарао сам о пројектима који се тренутно реализују и који доносе конкретну корист нашим грађанима, саопштио је лидер СНСД-а Милорад Додик.
"Прњавор се развија захваљујући заједничком раду и доброј сарадњи републичких и локалних институција", навео је Додик на Иксу.
Са руководством Града Прњавора и представницима телевизије К3 разговарао сам о пројектима који се тренутно реализују и који доносе конкретну корист нашим грађанима.— Милорад Додик (@MiloradDodik) June 25, 2026
Прњавор се развија захваљујући заједничком раду и доброј сарадњи републичких и локалних институција. pic.twitter.com/REDlyUBDYr
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