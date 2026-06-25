Перишић за АТВ: ХЕ Вишеград - најбољи произвођач у систему Електропривреде

Аутор:АТВ редакција
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Хидроелектрана Вишеград најбољи је произвођач у систему Електропривреде, потврдио је у изјави за АТВ директор предузећа Хидроелектране на Дрини Недељко Перишић.
Он је истакао да су успјели да остваре и пребаце све планиране резултате.
"Овом годином смо јако задовољни, добра хидрологија, одлична погонска спремност и можемо констатовати да је ХЕ на Дрини највећи произвођач на данашњи дан у систему Електропривреде Републике Српске. Прошле године смо имали значајан број падавина", рекао је Перишић за АТВ.
На питање да ли боља производња аутоматски значи и бољи финансијски резултат за саму хидроелектрану, Перишић објашњава да то није случај и указује на проблеме са којима се суочавају.
"У нашем случају то, на жалост, не мора да значи. Наравно да је добро када имамо значајну производњу, наравно да то позитивно утиче и на нашу енергетску стабилност и да се ти финансијски ефекти осјете у систему Електропривреде, али исто тако важно је истаћи да када су трошкови у питању, обавеза за произведени киловат су исте за све произвођаче електричне енергије", наводи Перишић и додаје:
"Али када су у питању приходи, оно на шта ми често указујемо јесте да сви произвођачи имају различите цијене, различите уговоре и не мора да значи да ће већа производња електричне енергије значити и боље финансијске ефекте", јасан је Перишић.
Да већа производња не прати и финансијски ефекат самог предузећа, најбоље показују конкретне бројке из првог квартала:
"ХЕ Вишеград је у првом кварталу направила око 120 гигават-часова електричне енергије више него што је планирано. Укупно је за први квартал направљено 400 гигават-часова електричне енергије. У тржишној вриједности то износи око 80 милиона КМ, а Вишеград је фактурисао свега 11 милиона КМ", закључио је Перишић.
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