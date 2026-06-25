Logo

Перишић за АТВ: ХЕ Вишеград - најбољи произвођач у систему Електропривреде

Аутор:

АТВ редакција
25.06.2026 12:05

Коментари:

1
директор предузећа Хидроелектране на Дрини Недељко Перишић
Фото: АТВ

Хидроелектрана Вишеград најбољи је произвођач у систему Електропривреде, потврдио је у изјави за АТВ директор предузећа Хидроелектране на Дрини Недељко Перишић.

Он је истакао да су успјели да остваре и пребаце све планиране резултате.

"Овом годином смо јако задовољни, добра хидрологија, одлична погонска спремност и можемо констатовати да је ХЕ на Дрини највећи произвођач на данашњи дан у систему Електропривреде Републике Српске. Прошле године смо имали значајан број падавина", рекао је Перишић за АТВ.

На питање да ли боља производња аутоматски значи и бољи финансијски резултат за саму хидроелектрану, Перишић објашњава да то није случај и указује на проблеме са којима се суочавају.

"У нашем случају то, на жалост, не мора да значи. Наравно да је добро када имамо значајну производњу, наравно да то позитивно утиче и на нашу енергетску стабилност и да се ти финансијски ефекти осјете у систему Електропривреде, али исто тако важно је истаћи да када су трошкови у питању, обавеза за произведени киловат су исте за све произвођаче електричне енергије", наводи Перишић и додаје:

"Али када су у питању приходи, оно на шта ми често указујемо јесте да сви произвођачи имају различите цијене, различите уговоре и не мора да значи да ће већа производња електричне енергије значити и боље финансијске ефекте", јасан је Перишић.

Да већа производња не прати и финансијски ефекат самог предузећа, најбоље показују конкретне бројке из првог квартала:

"ХЕ Вишеград је у првом кварталу направила око 120 гигават-часова електричне енергије више него што је планирано. Укупно је за први квартал направљено 400 гигават-часова електричне енергије. У тржишној вриједности то износи око 80 милиона КМ, а Вишеград је фактурисао свега 11 милиона КМ", закључио је Перишић.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

ХЕ на Дрини

Вишеград

Хидроелектрана Вишеград

Струја

Недељко Перишић

Коментари (1)

Прочитајте више

Пјевач Урош Живковић вози трактор

Сцена

Млади пјевач показао како изгледа његов живот ван естраде

34 мин

0
Ротација на полицијском аутомобилу полиције Србије

Хроника

У напуштеном објекту пронађено тијело, дијелови били потпуно одвојени: Ужас у Београду

41 мин

0
Мушкарац на пумпи точи гориво и резервоар аута.

Економија

Цијене нафте пале, али могућа нова поскупљења

47 мин

0
Пуна корпа у маркету, у позадини се виде полице намирницама.

Регион

Познати ланац супермаркета кажњен са 300.000 евра

53 мин

0

Више из рубрике

Пожар

Градови и општине

На депонији код Мостара јутрос нема ватре: Дим и неугодан мирис и даље присутни у граду

3 ч

0
Пожар Мостар

Градови и општине

Наређена евакуација становништва: Кордић тврди да је подметнут пожар на депонији

1 д

0
Ватрогасци стоје поред ватрогасног аута.

Градови и општине

Опомена пред сезону радова: Ватрогасци апелују на пољопривреднике

1 д

0
Стубови за струју.

Градови и општине

Данас без струје 1.300 корисника

1 д

0

  • Најновије

12

31

Отишао на море да обрадује жену и дјеци, па је затекао са другим мушкарцем

12

24

Перишић за АТВ: Погонска спремност ХЕ Вишеград на 100 одсто

12

18

Додик: Дајем Бакиру сагласност да објави снимак нашег разговора

12

09

Ови симптоми указују да не пијете довољно воде

12

07

Минић: Изетбеговић од БиХ прави немогућу државну заједницу

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима