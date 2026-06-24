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Наређена евакуација становништва: Кордић тврди да је подметнут пожар на депонији

Аутор:

АТВ редакција
24.06.2026 10:25

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Пожар Мостар
Фото: АТВ

Градоначелник Мостара Марио Кордић рекао је да је наређена евакуација становништва због пожара на депонији Уборак који је поново активиран.

Кордић је рекао да су угрожене куће, а да је додатна опасност то што се у близини налази резервоар горива.

Навео је да ће евакуисано становништво бити смјештено у прихватни центар Салаковац.

Кордић је рекао да је пожар подметнут и да су запаљене гуме.

"Овдје има и елемената тероризма јер је проглашена ванредна ситуација, а неко је подметнуо пожар", рекао је Кордић, преноси Н1.

Он је позвао грађане да "не насједају на политичке манипулације" и да се "уједине како би идентификовали починиоце".

"Очито се негдје неко шетао и гледао гдје ће направити сљедећи проблем. Одређени број особа се кретао депонијом цијелу ноћ", рекао је Кордић.

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Подсјећамо, пожар на депонији Уборак поново је активиран, иако је током ноћи и рано јутрос био под контролом уз стални надзор ватрогасаца.

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Тагови :

Мостар

пожар

евакуација

депонија Уборак

Уборак

Марио Кордић

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