Наређена евакуација становништва: Кордић тврди да је подметнут пожар на депонији

Аутор:АТВ редакција
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Градоначелник Мостара Марио Кордић рекао је да је наређена евакуација становништва због пожара на депонији Уборак који је поново активиран.
Кордић је рекао да су угрожене куће, а да је додатна опасност то што се у близини налази резервоар горива.
Навео је да ће евакуисано становништво бити смјештено у прихватни центар Салаковац.
Кордић је рекао да је пожар подметнут и да су запаљене гуме.
"Овдје има и елемената тероризма јер је проглашена ванредна ситуација, а неко је подметнуо пожар", рекао је Кордић, преноси Н1.
Он је позвао грађане да "не насједају на политичке манипулације" и да се "уједине како би идентификовали починиоце".
"Очито се негдје неко шетао и гледао гдје ће направити сљедећи проблем. Одређени број особа се кретао депонијом цијелу ноћ", рекао је Кордић.
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Подсјећамо, пожар на депонији Уборак поново је активиран, иако је током ноћи и рано јутрос био под контролом уз стални надзор ватрогасаца.
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