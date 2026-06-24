Данас без струје 1.300 корисника

Аутор:АТВ редакција
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Око 1.300 корисника у дијелу општине Лопаре данас неће имати електричне енергије због годишњег ремонта трафостанице, саопштено је из "Електро-Бијељине".
Радници "Електро-Бијељине" данас од 9.00 о 17.00 часова изводиће радове на годишњем ремонту трафостанице "Прибој" и припадајућим далеководима "Прибој", "Потраш", "Пељаве" и "Колобара".
Бања Лука
Више бањалучких насеља данас без воде
Без струје ће бити потрошачи у насељеним мјестима Прибој, Пељаве, Подгора, Потраш, Липовица Бријест, Завршје и Мумбашићи.
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