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Данас без струје 1.300 корисника

Аутор:

АТВ редакција
24.06.2026 08:50

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Стубови за струју.
Фото: АТВ

Око 1.300 корисника у дијелу општине Лопаре данас неће имати електричне енергије због годишњег ремонта трафостанице, саопштено је из "Електро-Бијељине".

Радници "Електро-Бијељине" данас од 9.00 о 17.00 часова изводиће радове на годишњем ремонту трафостанице "Прибој" и припадајућим далеководима "Прибој", "Потраш", "Пељаве" и "Колобара".

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Бања Лука

Више бањалучких насеља данас без воде

Без струје ће бити потрошачи у насељеним мјестима Прибој, Пељаве, Подгора, Потраш, Липовица Бријест, Завршје и Мумбашићи.

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Тагови :

Струја

Електро-Бијељина

Лопаре

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