Потукли се на плажи, један мушкарац преминуо од задобијених повреда

Аутор:АТВ редакција
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Једна особа је преминула од посљедица повреда током туче на плажи у Задру, саопштила је полиција.
Задарска полиција саопштила је да је синоћ примила дојаву да је у Задру, у градском насељу Бокањац, дошло до туче у којој су учествовала два мушкарца.
"Доласком на мјесто догађаја, полицијски службеници су на земљи затекли повријеђеног мушкарца", навели су из полиције.
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Додају да је повријеђеном 51-годишњаку пружена љекарска помоћ на лицу мјеста, гдје је утврђено да је задобио тешке повреде, након чега је возилом Хитне медицинске помоћи превезен у Општу болницу Задар, гдје је током ноћи преминуо.
"Мушкарац који се доводи у везу са овим догађајем ухапшен је одмах по доласку полицијских службеника на мјесто догађаја и приведен је у просторије полиције, гдје је у току криминалистичка истрага која се спроводи у сарадњи са надлежним државним тужилаштвом у Задру", саопштили су из полиције.
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