Свађа на познатој плажи на Јадрану прерасла у тучу, особље морало да интервенише

Аутор:АТВ редакција
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Оно што је за многе становнике Трста дугогодишња традиција постало је извор иритације за једну туристкињу. У суботу поподне избила је свађа у чувеном одмаралишту Ел Педосин због родне сегрегације која је тамо на снази.
Према писању италијанских медија, инцидент је изазвала страна туристкиња која је, заједно са још једном женом, ушла у простор резервисан искључиво за мушкарце. Када је једна мјештанка указала на правила купалишта, усљедила је жестока свађа.
Према писању листа Ил Пиколо, туристи су оштро критиковали подјелу плажног подручја.
"Живите у средњем вијеку", наводно су рекли.
Описали су такав распоред као дискриминаторски и сексистички.
Вербални сукоб је на крају ескалирао у тучу. Према извјештајима медија, размијењене су међусобне оптужбе, а било је и појединачних сукоба. Особље плаже је морало да интервенише како би смирило ситуацију и спријечило даљу ескалацију.
"Ел Педосин" се сматра заиста јединственим мјестом. Висок зид је од почетка 20. вијека раздвајао женски и мушки дио. Према локалним медијима, то је посљедње јавно приморско одмаралиште у Европи гдје таква просторна раздвојеност још увијек постоји.
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За многе становнике Трста, објекат је дио градске историје.
Критичари, међутим, сматрају да су прописи застарјели. Сходно томе, лидо је стални извор дебате.
Историја купалишта датира из 1903. године, када је Трст још увијек био дио Аустроугарске монархије. Првобитно је купаче одвајала ограда, а касније је замијењена зидом. Промијењена је само једном: 1959. године, женски дио је проширен.
Купалиште је и данас веома популарно. Према локалним изворима, око 3.000 људи дневно посјети објекат током љета. Један од разлога за то је ниска цијена улазнице јер дан на плажи кошта само један евро.
/Телеграф/
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