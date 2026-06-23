Најснажнији удар топлотног таласа: Све је у црвеном

Аутор:АТВ редакција
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Хидрометеоролошки завод Хрватске подигао је ниво упозорења због топлотног таласа, који ће се у овој земљи задржати све до прве половине наредне седмице.
Ријека, Сплит и Дубровник већ су у наранџастом упозорењу, што значи велику опасност, а од петка прелазе у црвено упозорење, што подразумијева врло велику опасност од топлотног таласа.
Книн је до петка у жутом упозорењу, а у петак и суботу у наранџастом, преноси Срна.
У унутрашњости Осијек, Загреб, Карловац и Госпић за сада су без упозорења, али се од петка за те регије уводи жуто упозорење. Загреб и Карловац у суботу прелазе у наранџасто упозорење.
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