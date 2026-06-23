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Најснажнији удар топлотног таласа: Све је у црвеном

Аутор:

АТВ редакција
23.06.2026 16:52

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Најснажнији удар топлотног таласа: Све је у црвеном
Фото: Pixabay

Хидрометеоролошки завод Хрватске подигао је ниво упозорења због топлотног таласа, који ће се у овој земљи задржати све до прве половине наредне седмице.

Ријека, Сплит и Дубровник већ су у наранџастом упозорењу, што значи велику опасност, а од петка прелазе у црвено упозорење, што подразумијева врло велику опасност од топлотног таласа.

Книн је до петка у жутом упозорењу, а у петак и суботу у наранџастом, преноси Срна.

У унутрашњости Осијек, Загреб, Карловац и Госпић за сада су без упозорења, али се од петка за те регије уводи жуто упозорење. Загреб и Карловац у суботу прелазе у наранџасто упозорење.

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Тагови :

црвени метеоаларм

Јадранско море

Хрватска

топлотни талас

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