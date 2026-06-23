Трамвајски вод пао на жену, саобраћај обустављен

Аутор:АТВ редакција
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Једна жена повријеђена је данас када је на њу у Загребу пао трамвајски вод.
До несреће је дошло у 10.35 код Техничког музеја, на Савском путу, када је теретно возило оштетило контактну мрежу, а за сада се не зна тежина повреда, преноси Индекс.
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Наводи се и да је због несреће обустављен саобраћај.
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