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Трамвајски вод пао на жену, саобраћај обустављен

Аутор:

АТВ редакција
23.06.2026 13:23

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Возило Хитне помоћи.
Фото: Pexels

Једна жена повријеђена је данас када је на њу у Загребу пао трамвајски вод.

До несреће је дошло у 10.35 код Техничког музеја, на Савском путу, када је теретно возило оштетило контактну мрежу, а за сада се не зна тежина повреда, преноси Индекс.

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Наводи се и да је због несреће обустављен саобраћај.

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Тагови :

Хрватска

трамвај

несрећа

обустављен саобраћај

повријеђена жена

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