Искусни Мики извукао сома већег од човјека: "Вукао ме 30 метара"

Аутор:АТВ редакција
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Ушће Тамиша у Дунав поново је оправдало титулу врхунске риболовачке локације, након што је искусни пецарош Мики из воде извукао правог ријечног џина.
Ушће Тамиша у Дунав поново је оправдало титулу врхунске риболовачке локације, након што је искусни пецарош Мики из воде извукао правог ријечног џина.
Људи су се шокирали када су видјели да ово ријечно створење надмашује чак и Микијеву величину и изгледа застрашујуће!
Ријеч је о сому импресивне дужине од око 210 центиметара, који је оставио без ријечи све љубитеље природе и његове колеге риболовце.
Фотографије овог несвакидашњег улова брзо су преплавиле друштвене мреже, а посебно је привукао пажњу кадар на којем Мики лежи поред џиновске рибе, показујући да је сом знатно дужи од човека.
Одушевљени пратиоци нису штедјели ријечи хвале, па су се у коментарима испод објава само низале честитке на улову живота.
Искусни риболовац Мики успио је да извуче сома импресивне дужине од око 210 центиметара и тежине преко 80 килограма.
За Микија, који је познат по томе што поштује ријеку и редовно враћа велике примјерке назад у воду, ово је улов каријере.
"Имао сам доста великих капиталаца, није ми први велики сом, али ово ми је рекордни улов. Дужина је 210 центиметара и има преко 80 килограма", Истиче Мики за Телеграф.
Борба са овом немани била је све само не лака и трајала је пуних пола сата.
"Сом ме је вукао неких 30 метара са све сидром и чамцем. Била је то озбиљна борба за памћење. Уловљен је на штап, а мамац је био комбинација дурбока и три црне глисте", каже он.
Микијеви профили на Фејсбуку и Инстаграму и иначе су пуни снимака великих улова, али овај рекордер је привукао посебну пажњу, а честитке колега риболоваца и љубитеља природе и даље се нижу у коментарима.
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