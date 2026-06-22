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Зашто Меркур и Мјесец говоре више о вама од хороскопског знака?

Аутор:

АТВ редакција
22.06.2026 21:07

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Хороскоп
Фото: pexels/arc-fotos

Већина људи поистовећује свој хороскоп са знаком Сунца под којим су рођени, па се особине карактера, понашање и животни ставови често приписују томе да ли је неко Лав, Вага или Јарац. Међутим, астролози истичу да знак Сунца није једини, а неки кажу нa најважнији фактор у обликовању личности.

Тврде да је планета која највише говори о карактеру особе заправо Меркур, мада Мjесец и знак такође играју велику улогу. Управо се Меркур сматра кључним за разумијевање начина размишљања, комуникације и свакодневног понашања.

Меркур открива како размишљате и комуницирате

У астрологији, Меркур је планета која влада интелектом, логиком, комуникацијом и учењем. Вјерује се да његов положај у тренутку рођења открива како особа обрађује информације, доноси одлуке и изражава своје мисли.

Због тога двије особе рођене под истим хороскопским знаком могу бити потпуно различите. На примјер, два Близанца, један са Меркуром у Раку, а други у Овну, имаће примјетно различите стилове комуникације и размишљања. Астролози користе положај Меркура да објасне зашто су неки људи директни и импулсивни у разговору, док други пажљиво бирају ријечи и покушавају да избјегну сукоб.

Мјесец открива емоционалну страну личности

Док Меркур описује мисаоне процесе, Месец је у астрологији одговоран за осјећања, интуицију и унутрашњи свијет појединца. Његов положај у наталној карти, тврде астролози, показује како се особа носи са стресом, шта јој даје осјећај сигурности и како изражава емоције. Из тог разлога, Мјесец се сматра кључем за разумијевање интимније стране личности која није увијек видљива на први поглед.

Сунце и даље игра важну улогу

Сунце, које одређује хороскопски знак познат већини, представља фундаментални идентитет и виталну енергију. Оно описује слику коју особа жели да пројектује свијету и начин на који тежи да оствари свој потенцијал. Међутим, астролози наглашавају да је личност много сложенија од самог Сунчевог знака и да се потпуна слика карактера може добити само анализом међусобног односа Сунца, Мјесеца, Меркура и подзнакова.

Личност као астролошки мозаик

За разлику од поједностављених дневних хороскопа, натална астрологија посматра личност као сложен мозаик. Заснована је на идеји да ниједна планета не дјелује изоловано. Свака од њих симболизује дио личности и само њихови међусобни односи стварају јединствену комбинацију особина које карактеришу сваку особу.

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Тагови :

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