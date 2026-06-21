Logo

Пет година богатсва је пред ова четири знака хороскопа

Аутор:

АТВ редакција
21.06.2026 22:43

Коментари:

0
Новац
Фото: ATV

Астролози откривају да ће Бикови, Ракови, Водолије и Рибе имати посебно добру срећу када су финансије у питању.

Четири знака бити без већих брига око новца све до 2031. године, јер их очекује период стабилности и напретка.

Бик

Напредак на послу ће у великој мјери зависити од усавршавања и спремности да се учи и развија. Такав труд може донијети боље пословне резултате, већу зараду и могућност да се дође до више позиције у фирми.

Небојша Вукановић и Милан Благојевић

Република Српска

Благојевић стаје на црту Вукановићу?

Важно је да се не избегавају изазови и да се повремено преузму промишљени, прорачунати ризици.

Без обзира на потешкоће које се могу појавити, Бик ће имати способност да их савлада и оствари своје циљеве. Због тога се очекује да у наредних пет година финансијски притисак знатно ослаби и да живот постане стабилнији.

Рак

Његов успјех ће, према астролошким прогнозама, највише долазити кроз помагање другим људима и добре намјере.

Ако буде истрајан у томе, очекује га повољан период у којем ће имати више прилика да покаже своје способности, напредује и побољша финансијску ситуацију.

У том периоду могао би да достигне и врхунац свог професионалног и животног успјеха.

Водолија

Наредних пет година доноси повољан период, посебно када су финансије у питању. Очекују се лијепа и успјешна дешавања, а уз коришћење интелигенције и способности, постоји могућност да се заради новац релативно лако.

Полиција ФБиХ

Хроника

Нови детаљи ужаса у БиХ: Преминуо мушкарац који је убио жену па пуцао себи у главу

Ипак, савјетује се опрез у трошењу - умјесто расипања, боље је део новца сачувати и направити резерву или "црни фонд“, како би се имало сигурности у случају неочекиваних ситуација.

Рибе

Рибе су у претходном периоду имале доста изазова и препрека, али се према астролошким прогнозама у наредним годинама ситуација значајно побољшава.

Очекује их могућност за велику зараду и финансијски напредак.

Пушка

Хроника

Хорор у БиХ: Из ловачке пушке убио супругу

Успјех ће им највише зависити од њихових професионалних вјештина, као и од тога колико успјешно буду градиле добре односе са колегама и клијентима. Такође, савјетује се да не пропуштају прилике за додатно усавршавање кроз курсеве и семинаре, јер им то може донијети још већи напредак, преноси "Информер".

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Хороскоп

астрологија

новац

Паре

Коментари (0)

Више из рубрике

Црно младунче кошуте

Занимљивости

Мало чудо у БиХ: Кошута донијела црно младунче на свијет

7 ч

0
Жена у ружичастој хаљини разиграно баца аргентинске пезосе у затвореном простору.

Занимљивости

Ове знакове очекује велики финансијски бум: Да ли сте међу њима?

11 ч

0
Хороскоп

Занимљивости

Дневни хороскоп за 21. јун: Коме стижу романтични тренуци?

13 ч

0
Хороскоп

Занимљивости

За ова три знака слиједи велики преокрет: Све ће им ићи од руке

1 д

0

  • Најновије

22

56

Огласила се полиција о злочину у БиХ: Откривени идентитети

22

47

Додик: Идеје о трећем ентитету говоре о немогућности БиХ

22

43

Пет година богатсва је пред ова четири знака хороскопа

22

30

Благојевић стаје на црту Вукановићу?

22

20

Нови детаљи ужаса у БиХ: Преминуо мушкарац који је убио жену па пуцао себи у главу

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима