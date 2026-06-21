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Благојевић стаје на црту Вукановићу?

Аутор:

АТВ редакција
21.06.2026 22:30

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Небојша Вукановић и Милан Благојевић
Фото: АТВ

Правник Милан Благојевић могао би да буде кандидат СДС-а за члана Предсједништва БиХ, сазнаје незванично АТВ. Како сазнајемо, Благојевић има велику жељу да се кандидује на ову позицију, а предсједник СДС-а Бранко Блануша спреман је ту жељу да му услиши.

Такође, према нашим сазнањима, Благојевић би могао да да добије и подршку Покрета Сигурна Српска Драшка Станивуковића, који, како је већ јасно и птицама на грани, није у љубави са лидером Листе за правду и Ред Небојшом Вукановићем, а који је још раније најавио кандидатуру на ову функцију.

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На овај начин Станивуковић би додатно ударио на Вукановића, а намјере да лидер ПСС-а жели из трке да избаци колегу из Листе за правду прије неколико дана потврдио је и сам Блануша.

Подсјећамо, Блануша је рекао да је Станивуковић имао такав приједлог за њега.

"Ја ћу се себе на неки начин жртвовати у том свему, оно што смо видјели истраживања, све је то било доста добро, па ћу ићи иако то није позиција за мене за кандидата за српског члана предсједништва, али види да се Вукан некако склони. Да Драшко буде у доброј позицији послије избора, а то је, да нема кандидата за предсједника, да ради на својој листи, да прави добар резултат и да је након избора господин“, рекао је Блануша.

Вукановић "ставља" Благојевића на другу листу

Да ли из наде да му неће изаћи на црту, или пак из неких других разлога, Небојша Вукановић види Благојевића на једној другој листи, а не на листићу са именима кандидата за члана Предсједништва.

Ипак, свјестан чињеница, тврди да одлука о Благојевићу у СДС-у још није донесена.

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"Правник, бивши судија и професор Милан Благојевић тражио је мјесто носиоца листе СДС за Парламентарну скупштину БиХ, на то мјесто пуца и Славко Грбић, али о томе није донесена одлука", написао је Вукановић на свом блогу.

Вуканов посланик на листи СДС-а

Донедавни саборац Вукановића и посланик Листе за правду и ред у Народној скупштини Републике Српске Милан Миња Савановић, по свему судећи, у октобру ће обући дрес СДС-а.

Како сазнајемо, он ће се за мање од четири мјесеца наћи на листи за посланика испред Бланушине странке, а све након сукоба који је имао са Вукановиће након чега је напустио његову листу.

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Да подсјетимо, прије неколико Савановић и Вукановић су имали жесток сукоб због Игора Црнатка након чега је првопоменути напустио Листу за правду и ред.

Након тога је саопштио да у скупштинским клупама наступа као независни посланик.

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Тагови :

Небојша Вукановић

Милан Благојевић

СДС

Бранко Блануша

Милан Миња Савановић

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