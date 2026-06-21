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Нови детаљи ужаса у БиХ: Преминуо мушкарац који је убио жену па пуцао себи у главу

Аутор:

АТВ редакција
21.06.2026 22:20

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Аутомобил полиције Федерације БиХ на непознатој локацији паркиран са упаљеним ротационим свјетлима током ноћи
Фото: АТВ

У мјесту Миричина код Грачанице у недјељу навече су преминуле двије особе, а према незваничним информацијама "Аваза" мушкарац је усмртио своју жену, а онда пуцао себи у главу.

На крају је, како је потврђено из МУП-а ТК, и он преминуо.

"21.6.2026. године око 19.40 сати ПС Грачаница је запримила пријаву да је у мјесту Миричина, град Грачаница дошло до употребе ватреног оружја и да има повријеђених лица. На мјесто догађаја упућени су полицијски службеници ПС Грачаница и ОКП ПУ Грачаница, као и СХМП Дома здравља Грачаница".

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"Наводи пријаве су потврђени, на мјесту догађаја затечено је тијело жене Н.К. (1958) без знакова живота, док је повријеђени мушкарац С.К. (1958) санитетским возилом упућен у здравствену установу, али је исти у возилу накнадно преминуо. О догађају је обавијештен кантонални тужилац КТТК који ће руководити увиђајем, а исти ће извршити истражиоци Сектора криминалистичке полиције Управе полиције МУП ТК у циљу утврђивања околности наведеног догађаја. Више информација по окончању увиђаја и других потребних радњи", рекла је Сандра Орешковић, виши стручни сарадник за односе са медијима Управе полиције МУП-а ТК.

(Аваз)

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Тагови :

Убиство

Самоубиство

Грачаница

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