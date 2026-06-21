Нови детаљи ужаса у БиХ: Преминуо мушкарац који је убио жену па пуцао себи у главу

Аутор:АТВ редакција
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У мјесту Миричина код Грачанице у недјељу навече су преминуле двије особе, а према незваничним информацијама "Аваза" мушкарац је усмртио своју жену, а онда пуцао себи у главу.
На крају је, како је потврђено из МУП-а ТК, и он преминуо.
"21.6.2026. године око 19.40 сати ПС Грачаница је запримила пријаву да је у мјесту Миричина, град Грачаница дошло до употребе ватреног оружја и да има повријеђених лица. На мјесто догађаја упућени су полицијски службеници ПС Грачаница и ОКП ПУ Грачаница, као и СХМП Дома здравља Грачаница".
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"Наводи пријаве су потврђени, на мјесту догађаја затечено је тијело жене Н.К. (1958) без знакова живота, док је повријеђени мушкарац С.К. (1958) санитетским возилом упућен у здравствену установу, али је исти у возилу накнадно преминуо. О догађају је обавијештен кантонални тужилац КТТК који ће руководити увиђајем, а исти ће извршити истражиоци Сектора криминалистичке полиције Управе полиције МУП ТК у циљу утврђивања околности наведеног догађаја. Више информација по окончању увиђаја и других потребних радњи", рекла је Сандра Орешковић, виши стручни сарадник за односе са медијима Управе полиције МУП-а ТК.
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