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Страшна трагедија у Српској: Тинејџер се утопио у базену

Аутор:

АТВ редакција
21.06.2026 17:26

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Страшна трагедија у Српској: Тинејџер се утопио у базену
Фото: Pixabay

Деветнаестогодишњак М. С. утопио се данас на базенима у општини Угљевик, речено је Срни у Окружном јавном тужилаштву Бијељина.

Према до сада прикупљеним информацијама, мјере реанимације предузете су одмах када је младић извучен из воде, након чега је превезен у Дом здравља Угљевик, гдје је дежурни љекар констатовао смрт.

Под надзором дежурног тужиоца предузимају се мјере и радње с циљем утврђивања свих околности трагичног догађаја, као и тачног узрока смрти.

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Тужилаштво су о утапању које се догодило у 13.00 часова обавијестили припадници Полицијске станице Угљевик, а дежурни тужилац изашао је на лице мјеста и руководио увиђајем.

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Тагови :

утапање

трагедија

Угљевик

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