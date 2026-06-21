Страшна трагедија у Српској: Тинејџер се утопио у базену

Аутор:АТВ редакција
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Деветнаестогодишњак М. С. утопио се данас на базенима у општини Угљевик, речено је Срни у Окружном јавном тужилаштву Бијељина.
Према до сада прикупљеним информацијама, мјере реанимације предузете су одмах када је младић извучен из воде, након чега је превезен у Дом здравља Угљевик, гдје је дежурни љекар констатовао смрт.
Под надзором дежурног тужиоца предузимају се мјере и радње с циљем утврђивања свих околности трагичног догађаја, као и тачног узрока смрти.
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Тужилаштво су о утапању које се догодило у 13.00 часова обавијестили припадници Полицијске станице Угљевик, а дежурни тужилац изашао је на лице мјеста и руководио увиђајем.
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