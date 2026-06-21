Несрећа на брзој цести, мотоцикл оборен на путу: Једна особа повријеђена

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
На брзој цести у мјесту Блажуј у Сарајеву, данас је дошло до саобраћајне незгоде у којој је учествовао мотоциклиста.
Према информацијама с мјеста догађаја, незгода се догодила на правцу од Мостарског раскршћа према Илиџи, због чега је саобраћај у једном периоду био отежан.
На фотографији се може видјети мотоцикл који је остао на коловозу, док су припадници полиције осигуравали мјесто несреће и регулисали саобраћај.
Свијет
Аутомобил пун младих слетио у канал, троје мртвих
Из Оперативног центра Министарства унутрашњих послова КС потврђено је да је ријеч о саобраћајној незгоди у којој је повријеђена једна особа.
“Догодила се саобраћајна незгода, једно лице је повријеђено, а степен повреда се утврђује”, казали су из Оперативног центра МУП-а КС.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
2 ч0
Свијет
3 ч0
Регион
3 ч0
Друштво
3 ч0
Хроника
4 ч0
Хроника
6 ч0
Хроника
7 ч0
Хроника
7 ч0