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Несрећа на брзој цести, мотоцикл оборен на путу: Једна особа повријеђена

Аутор:

АТВ редакција
21.06.2026 14:53

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Мотоцикл оборен на путу након саобраћајне несреће на дионици Сарајево-Блажуј.
Фото: Црна-Хроника

На брзој цести у мјесту Блажуј у Сарајеву, данас је дошло до саобраћајне незгоде у којој је учествовао мотоциклиста.

Према информацијама с мјеста догађаја, незгода се догодила на правцу од Мостарског раскршћа према Илиџи, због чега је саобраћај у једном периоду био отежан.

На фотографији се може видјети мотоцикл који је остао на коловозу, док су припадници полиције осигуравали мјесто несреће и регулисали саобраћај.

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Из Оперативног центра Министарства унутрашњих послова КС потврђено је да је ријеч о саобраћајној незгоди у којој је повријеђена једна особа.

“Догодила се саобраћајна незгода, једно лице је повријеђено, а степен повреда се утврђује”, казали су из Оперативног центра МУП-а КС.

(Црна-Хроника)

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Тагови :

Сарајево

Саобраћајна несрећа

Мотоцикл

МУП Кантон Сарајево

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