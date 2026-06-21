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Аутомобил пун младих слетио у канал, троје мртвих

Аутор:

АТВ редакција
21.06.2026 14:38

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Полиција аутомобил Италија
Фото: kay de vries/Pexels

У тешкој саобраћајној несрећи која се рано јутрос догодила у Сену, на ширем подручју Милана, живот је изгубило више младих особа након што је аутомобил слетио у канал.

Несрећа се догодила у недјељу око 5 часова, када је Ауди у којем је било најмање деветоро младих слетио с пута у канал Вилорези, пише "Corriere della Sera".

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Спасилачке екипе извукле су из канала тијело 18-годишње дјевојке. У току је потрага за још двојицом младића, старости 18 и 17 година, за које се вјерује да су остали заробљени у потопљеном возилу.

Неколико повријеђених, узраста између 17 и 19 година, превезено је у болницу Нигуарда у Милану. Према доступним информацијама, њихове повреде нису тешке и нису опасне по живот.

Према првим подацима, аутомобилом је управљао 19-годишњи држављанин Италије. У возилу се у тренутку несреће налазило најмање девет особа, од којих су неке биле малољетне.

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Ватрогасци и даље раде на извлачењу возила из канала, док карабињери из станица у Цесатеу и Рхоу спроводе истрагу како би се утврдиле тачне околности и узрок слијетања аутомобила с пута.

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Тагови :

Италија

Саобраћајна несрећа

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слетио аутомобил

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