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Трагедија у Лондону: Троје људи погинуло у пожару

Аутор:

АТВ редакција
21.06.2026 12:10

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Ватрогасци стоје поред ватрогасног аута.
Фото: Pixabay

Троје људи погинуло је у пожару који је избио у павиљону у насељу Вајт сити у Лондону, саопштила је Лондонска ватрогасна бригада.

Двије особе су проглашене мртвима на мјесту догађаја, а мушкарац, који је био превезен у болницу на даље лијечење, преминуо усљед задобијених повреда.

Узрок пожара истражују специјализовани истражиоци Лондонске ватрогасне бригаде, у сарадњи са Метрополитен полицијом.

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Тагови :

пожар

Лондон

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