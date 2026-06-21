Трагедија у Лондону: Троје људи погинуло у пожару

Аутор:АТВ редакција
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Троје људи погинуло је у пожару који је избио у павиљону у насељу Вајт сити у Лондону, саопштила је Лондонска ватрогасна бригада.
Двије особе су проглашене мртвима на мјесту догађаја, а мушкарац, који је био превезен у болницу на даље лијечење, преминуо усљед задобијених повреда.
Узрок пожара истражују специјализовани истражиоци Лондонске ватрогасне бригаде, у сарадњи са Метрополитен полицијом.
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