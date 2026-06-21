Руске снаге ПВО обориле скоро 240 дронова за ноћ

Аутор:АТВ редакција
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Руски системи противваздушне одбране пресрели су и уништили током протекле ноћи 239 украјинских дронова изнад руских региона, саопштило је Министарство одбране Русије.
Конкретно, беспилотне летјелице су оборене изнад Астраханске, Белгородске, Брјанске, Курске, Орловске и Ростовске области, Краснодарског краја, Републике Крим, Републике Адигеје, као и изнад вода Азовског и Црног мора, прецизира се у саопштењу.
У нападу на Керчко полуостврво погинуло је четворо људи, саопштио је гувернер Керима Сергеј Аксјонов.
"Усљед напада непријатељског дрона, нажалост, има цивилних жртава. Четири особе су погинуле, а 28 је повријеђено", написао је он на Телеграму.
На лицу мјеста раде надлежне службе, додао је.
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Према подацима оперативног штаба Краснодарског краја, један од дронова погодио је трајект "Панагија" на прелазу преко Керчког мореуза у Темрјучком округу. Такође је избио пожар на нафтном терминалу у насељу Чушка. У двије општине остаци оборених летјелица пали су на територију приватних домаћинстава.
Као одговор на нападе украјинских оружаних снага на цивилну инфраструктуру, руске трупе нападају искључиво војне објекте и предузећа украјинског војно-индустријског комплекса прецизно вођеним оружјем из ваздуха, мора и копна, као и дроновима, преноси РТ Балкан.
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