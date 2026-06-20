Гнусна превара: Србин покушао да узме сву уштеђевину пензионерки (90)

Аутор:АТВ редакција
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Банкарска службеница из филијале у бечком округу Виринг јуче, 19. јуна, брзо је реаговала и спасила 90-годишњу аустријску пензионерку гнусне преваре, коју је покушао да изведе 37-годишњи Србин.
Наиме, у петак је банкарска службеница позвала полицију након што је 90-годишња жена жељела да подигне износ од 9.750 евра, али није могла уверљиво да објасни сврху подизнаја новца. Банкарска службеница је посумњала да је жена жртва преваре, преносе медији.
Током истраге се испоставило да је 90-годишња пензионерка претходно примила телефонски позив. Том приликом јој је наложено да обиђе различите банкарске филијале те да сваки пут подигне по 9.750 евра и да новац у коверти преда мушкарцу који је чекао испред банке. Жена је већ била посјетила једну филијалу у округу Деблинг и тамо предала новац.
Захваљујући промишљеном и професионалном поступању полицајаца из станице Кротенбахштрасе, у близини банке је заустављен сумњиви мушкарац. Он је покушао да им побјегне, а када су га ухватили, није могао да објасни кога чека испред банке.
Осумњичени, 37-годишњи држављанин Србије, ухапшен је по налогу Тужилаштва за привредни криминал и корупцију. Готовина је пронађена код њега и враћена 90-годишњој пензионерки. Осумњичени је одбио да се изјашњава током саслушања. Одмах је по налогу Тужилаштва спроведен у затвор.
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