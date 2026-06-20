Logo

Гнусна превара: Србин покушао да узме сву уштеђевину пензионерки (90)

Аутор:

АТВ редакција
20.06.2026 21:47

Коментари:

0
Пензионери бање рехабилитација
Фото: Pexel/ Ionela Mat

Банкарска службеница из филијале у бечком округу Виринг јуче, 19. јуна, брзо је реаговала и спасила 90-годишњу аустријску пензионерку гнусне преваре, коју је покушао да изведе 37-годишњи Србин.

Наиме, у петак је банкарска службеница позвала полицију након што је 90-годишња жена жељела да подигне износ од 9.750 евра, али није могла уверљиво да објасни сврху подизнаја новца. Банкарска службеница је посумњала да је жена жртва преваре, преносе медији.

Телефонски позив

Током истраге се испоставило да је 90-годишња пензионерка претходно примила телефонски позив. Том приликом јој је наложено да обиђе различите банкарске филијале те да сваки пут подигне по 9.750 евра и да новац у коверти преда мушкарцу који је чекао испред банке. Жена је већ била посјетила једну филијалу у округу Деблинг и тамо предала новац.

Ухапшен осумњичени

Захваљујући промишљеном и професионалном поступању полицајаца из станице Кротенбахштрасе, у близини банке је заустављен сумњиви мушкарац. Он је покушао да им побјегне, а када су га ухватили, није могао да објасни кога чека испред банке.

Хапшење

Осумњичени, 37-годишњи држављанин Србије, ухапшен је по налогу Тужилаштва за привредни криминал и корупцију. Готовина је пронађена код њега и враћена 90-годишњој пензионерки. Осумњичени је одбио да се изјашњава током саслушања. Одмах је по налогу Тужилаштва спроведен у затвор.

/Независне новине/

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

превара

Србин

пензионерка

Аустрија

Коментари (0)

Више из рубрике

Моћна грмљавина са живописним муњама удара изнад руралног пејзажа у сумрак, хватајући интензитет природе.

Свијет

Удар муње повриједио осам одраслих и дијете у Њемачкој

4 ч

0
Мачета

Свијет

Дјечаци упали у школу са мачетом: Повријеђена дјевојчица (13)

4 ч

0
Ормуски мореуз

Свијет

Америчка војска демантује Иран: Ормуски мореуз није затворен

5 ч

0
Пожар у луксузном ризорту у Доминиканској Републици.

Свијет

Пожар у луксузном ризорту са 1.700 туриста: Има мртвих

6 ч

0

  • Најновије

22

03

Младић (18) из БиХ избо 16-годишњака након свађе

21

59

Минић у Обудовцу са члановима мото-клуба "Соко"

21

52

Двије "бронзе" за Феникс у Лиону

21

47

Гнусна превара: Србин покушао да узме сву уштеђевину пензионерки (90)

21

23

Родитељи закопали своју д‌јецу поред куће па у затвору добили још једно дијете

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима