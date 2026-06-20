Пожар у луксузном ризорту са 1.700 туриста: Има мртвих

Аутор:АТВ редакција
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Огроман пожар захватио је популарни ол-инклузив ризорт "Viva Dominicus Bayahibe" у Доминиканској Републици. Пожар је однио најмање један живот, а више особа је повријеђено. Око 1.700 људи морало је да буде евакуисано.
Шокантни снимци приказују густ дим који се уздизао из дијела ризорта.
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Према саопштењу хитне службе, живот је изгубила 46-годишња Италијанка, Франческа Валентино. Три особе су превезене у здравствене установе, док је још шесторо збринуто на лицу мјеста. Међу погођенима су били гости хотела, посјетиоци и припадници хитних служби.
Ризорт, у којем ноћење кошта око 350 долара, веома је популаран међу америчким туристима, од којих су многи евакуисани.
Према прелиминарним налазима Оперативног центра за ванредне ситуације (ЦОЕ), пожар се брзо проширио због запаљивих дијелова кровне конструкције направљених од палминог лишћа, као и због временских услова и вјетра.
Un mort i 1.700 turistes evacuats per un gran incendi en un resort de República Dominicana https://t.co/kBAblMaakh pic.twitter.com/175BvqWIIu— 3CatInfo (@3CatInfo) June 20, 2026
Ватра је стављена под контролу, али узрок пожара још није утврђен и истрага је у току. Гости су привремено премјештени у оближње хотеле.
(Мондо)
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