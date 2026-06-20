Хезболах: Не прекидамо ватру све док...

У једној од најоштријих изјава до сада, званичници Хезболаха поручили су да не виде могућност прекида ватре са Израелом све док израелске снаге остају на либанској територији.

Јасно су истакли да ће сваки наставак војних операција наићи на одлучан одговор њиховог покрета, сигнализирајући да су спремни за даљу ескалацију.

Али Фајад, посланик Хезболаха у либанском парламенту, експлицитно је изјавио да је став покрета "јасан, недвосмислен и непреговарачки".

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Додао је да политичка и војна подршка Ирана, као и његова спремност да настави да подржава Либан, представљају важан фактор у супротстављању Израелу.

У одвојеном, али подједнако забрињавајућем обраћању, посланик Хезболаха Али Амар упозорио је да се регион налази у "веома осјетљивој и опасној фази".

Амар није штедио ни либанске власти, критикујући их због, како је навео, "уступака" и залагања за директне преговоре са Израелом. Оцјењујући да тренутна ситуација захтијева веће јединство унутар Либана, позвао је на снажнији отпор и заједнички став против спољних притисака.